Эксклюзив
14:34 • 604 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 6986 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 15328 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 16746 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 13751 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 21747 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 12298 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 12615 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 12453 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 10303 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Жена Билецкого показала видео домашнего архива с семьей

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Жена командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, журналистка Татьяна Даниленко, рассказала об изменениях в жизни их семьи из-за полномасштабной войны. Вместо заграничных путешествий они проводят отпуска в прифронтовых городах, где Билецкий инспектирует новые объекты для своих подразделений.

Жена Билецкого показала видео домашнего архива с семьей

Жена командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, журналистка Татьяна Даниленко рассказала, как полномасштабная война изменила жизнь их семьи. Видео опубликовано в телеграм-канале корпуса, передает УНН.

Билецкий по специальности — историк. По словам Татьяны, он знает историю любой страны: если разбудить его посреди ночи и спросить, он расскажет о политике, государственном устройстве или экономике. "При этом, когда мы познакомились, он никогда не выезжал за границу. И я уговорила его ездить куда-то хотя бы раз в год. Каждый раз он был невероятно счастлив видеть мир своими глазами", — вспоминает женщина.

Полномасштабная война все изменила. Вместо отдыха на побережье морей и океанов, семья проводит отпуска в прифронтовых городах: едет смотреть, что командир построил нового для своих подразделений — они сейчас главная его отдушина.

"Когда Андрей приезжает домой, то дети, собаки, коты — все на него набрасываются. После этого я могу его обнять. Каждый, кто сейчас на фронте знает, ради чего он там. Каждый воюет ради того, чтобы ему было куда вернуться", — говорит Татьяна Даниленко.

Это видео — часть рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса "Мы здесь чтобы жить". Кампания построена на историях военных и их семей, как им удается совмещать защиту Украины с заботой о близких и личном счастье.

Все герои рекрутинговой кампании – добровольцы. Когда-то гражданские мужчины и женщины, которые не планировали связывать свою жизнь с армией, но выбрали службу, чтобы у их детей был выбор — в каком городе жить, кем стать и какую профессию выбрать? Они на войне, чтобы воевать не пришлось следующим поколениям.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Андрей Билецкий
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине