Группа Нафтогаз на 10% увеличила добычу газа

За пять месяцев 2024-го Укргаздобыча увеличила добычу голубого топлива на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает УНН со ссылкой на НАК "Нафтогаз".

Детали

В этом году Нафтогаз накапливает газ в своих подземных хранилищах быстрее, чем в прошлом году, превысив темпы закачки на 0,33 млрд куб. м по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Хорошая динамика закачки стала возможной из-за высокой температуры воздуха в апреле и увеличения объемов газодобычи. За пять месяцев 2024-го Укргаздобыча увеличила добычу голубого топлива на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это действительно хороший показатель, и мы продолжим делать максимум, чтобы сохранить эту тенденцию и выйти на увеличение добычи по итогам года - отметил глава группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

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По его словам, достижение такого результата стало возможным благодаря применению новейших технологий, которые улучшают точность определения мест для скважин, ускоряют процесс бурения и снижают риск аварий.

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