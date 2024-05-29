Группа Нафтогаз на 10% увеличила добычу газа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  70922 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  104660 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  104110 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  106619 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  99833 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103412 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  102087 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  125001 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120134 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118460 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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28 мая 2024, 07:13  •  185557 просмотра
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28 мая 2024, 06:44  •  184012 просмотра

Группа Нафтогаз на 10% увеличила добычу газа

В этом году Нафтогаз накапливает газ в своих подземных хранилищах быстрее, чем в прошлом году, превысив темпы закачки на 0,33 млрд куб. м по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Экономика •   •  1910 просмотра
Группа Нафтогаз на 10% увеличила добычу газа

ЕС предоставил Украине 3 новые машины для разминирования

ЕС передал украинским саперам три системы разминирования Docking Mv-10, которые эффективны для очистки больших территорий от неразорвавшихся мин и боеприпасов.

Общество •   •  2607 просмотра
ЕС предоставил Украине 3 новые машины для разминирования

В Польше будут судить украинца который подстрекал поляка работать на иностранную разведку: ему грозит пожизненное заключение

26-летнему гражданину Украины было предъявлено обвинение в подстрекательстве гражданина Польши к работе на иностранную разведку. Мужчине грозит от 8 лет за решеткой до пожизненного заключения.

Новости Мира •   •  2811 просмотра
В Польше будут судить украинца который подстрекал поляка работать на иностранную разведку: ему грозит пожизненное заключение

Восстановление, сотрудничество в экономической, аграрной, инновационной, спортивной и образовательной сферах: Кипер рассказал подробности встречи с губернатором Анкары

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер обсудил с губернатором турецкой провинции Анкара возможности сотрудничества в экономической, сельскохозяйственной, инновационной, спортивной, образовательной сферах, подписание межрегионального соглашения и организацию отдыха детей военнослужащих и вынужденных переселенцев в Анкаре.

Экономика •   •  4697 просмотра
Восстановление, сотрудничество в экономической, аграрной, инновационной, спортивной и образовательной сферах: Кипер рассказал подробности встречи с губернатором Анкары

Укрзализныця запускает "горный шаттл": как он будет курсировать

Укрзализныця назначила курсирование поезда № 816 выходными из Львова в Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту и Рахов с подробным расписанием и остановками.

Общество •   •  4109 просмотра
Укрзализныця запускает "горный шаттл": как он будет курсировать

Готовимся к дальнейшей активности врага: Зеленский заслушал доклады главкома, начальника Генштаба и министра обороны

Зеленский заслушал доклады военных командиров о ситуации на передовой, особенно в Донецкой и Харьковской областях, и заявил, что Украина готовится к дальнейшей активности противника.

Война •   •  5531 просмотра
Готовимся к дальнейшей активности врага: Зеленский заслушал доклады главкома, начальника Генштаба и министра обороны

В Исландии началось новое извержение вулкана

На полуострове Рейкьянес недалеко от города Гриндавик началось извержение вулкана. Сейчас власти эвакуировали горожан и отдыхающих с геотермального курорта "Голубая лагуна".

Новости Мира •   •  4600 просмотра
В Исландии началось новое извержение вулкана

На Ровенщине авто слетело с моста в реку: три человека погибли, средних - несовершеннолетняя

По предварительной информации, между селами Одринки и Корост Сарненского района водитель автомобиля «Hyundai Santa FE» не справился с управлением и слетел с моста в реку Горынь.

Криминал и ЧП •   •  5323 просмотра
На Ровенщине авто слетело с моста в реку: три человека погибли, средних - несовершеннолетняя

Заместитель Кулебы обсудила Саммит мира с послом КНР в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец провела встречу с послом Китая Фань Сяньжуном, на которой обсудила поддержку Китаем мирных инициатив Украины, включая глобальный саммит мира в Швейцарии, и призвала Китай к активному участию в борьбе с нарушениями прав человека, вызванными агрессией рф.

политика •   •  7492 просмотра
Заместитель Кулебы обсудила Саммит мира с послом КНР в Украине

рф может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь на Харьковщине - АТЕШ

Сообщается, что целые роты были уничтожены во время штурмов Волчанска. Поэтому, по данным АТЕШ, такая информация воспринимается военными без энтузиазма.

Война •   •  8159 просмотра
рф может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь на Харьковщине - АТЕШ