ДТП у Німеччині, перемовини НАТО та ситуація на Закарпатті — головні події доби

Наїзд на людей у німецькому Трірі

В німецькому Трірі затримали 51-річного чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння навмисно їхав зиґзаґом по пішохідній зоні, щоб заподіяти шкоду як можна більшій кількості людей. В результаті НП, загинули троє жінок, 9-місячне немовля і чоловік. Крім того, постраждали 15 осіб, з них 9 отримали важкі травми. Близько 25 осіб знаходились в шоковому стані.

Злочин скоїв раніше несудимий громадянин Німеччини. Його затримали. Слідчі не виключають, що у підозрюваного можуть бути психічні проблеми, тому проведуть психіатричну експертизу. Проти нього розпочато розслідування за підозрою у вбивстві і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі невідомо, чи є серед постраждалих українці. Це з’ясовують українські дипломати.

Ситуація на Закарпатті та конфлікт з Угорщиною

Угорщина звернулась до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті з проханням направити моніторингову місію в регіон.

Напередодні нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура направив в СБУ депутатське звернення у зв’язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області.

У вівторок на ситуацію відреагували в СБУ, зазначивши, що перевіряють ознаки протиправної діяльності у діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ.

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео із погрозами, на яких видно символіку “Правого сектору”, на адресу українських громадян угорського походження. У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією. Окрім того, посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до українського МЗС.

Перемовини міністрів закордонних справ НАТО

У вівторок відбулося перше засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, яке проходить з 1 по 2 грудня в форматі відеоконференції. На ньому НАТО розгляне посилення військових позицій Росії в світі, в тому числі в контексті подій в Нагірному Карабасі і Білорусі.

Після першого дня перемовин генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі підтримують діалог між США і Росією з обмеження кількості ядерної зброї. Він також зазначив, що НАТО стурбовані діями Росії по відношенню до країн-сусідів, та підтримують територіальну цілісність України, Білорусі, Грузії та Молдови.

Новини в світі

В США обраний президент Джозеф Байден офіційно представив своїх головних радників з питань економічної політики. Склад його команди підкреслює, що він націлений на більш агресивний підхід в боротьбі з пандемією коронавіруса. Також примітно, що на ряд керівних посад в економічній команді Байден планує призначити жінок.

Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що Міністерство юстиції не виявило масштабних фальсифікацій результатів голосування, які могли б змінити результати президентських виборів. Проте діючий президент Дональд Трамп продовжує судитись.

У Білорусі близько 100 шахтарів “Білоруськалію” страйкують, вимагаючи відставки Олександра Лукашенко і нових президентських виборів.

Через ситуацію в Білорусі в Європарламенті пройшли дебати на тему прав людини. Після них євродепутати закликали Євросоюз розслідувати злочини, скоєні режимом Олександра Лукашенко та вимагають від ЄС глобальних санкцій до винних у порушеннях прав людини.

Водночас, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила про запуск інтернет-платформи Єдина книга реєстрації злочинів для порушення кримінальних справ стосовно дій білоруських силовиків проти мирних протестувальників.

У Нагірному Карабасі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв розкритикував резолюцію Сенату Франції, яка містить заклик до уряду визнати незалежність Нагірного Карабаху. Глава республіки порадив тим, хто хоче посприяти створенню “другої вірменської держави”, виділити для цього частину своєї території і не розпоряджатися “законними азербайджанськими землями”.

Алієв також виступив зі зверненням з нагоди переходу Лачинського району під контроль Баку.

За даними ООН, понад 600 тисяч етнічних азербайджанців були змушені покинути Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів Азербайджану після угоди про припинення вогню, підписаної між воюючими сторонами в 1994 році. Щодо вірменського населення Нагірного Карабаху, яке поїхало до Вірменії, рятуючись від нещодавнього загострення збройного конфлікту в 2020 році, мова йде про 90 тисяч осіб, переважно жінок, дітей і літніх людей.