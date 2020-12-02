ДТП у Німеччині, перемовини НАТО та ситуація на Закарпатті — головні події доби

ukru
03:38 • 57766 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 99651 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 107513 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 91044 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 108753 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 84044 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101501 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117911 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145318 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184622 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 34128 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 27842 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 16267 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 54798 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 65110 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 83023 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 318722 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 252069 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 345615 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 338880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 74061 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 112479 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112998 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109827 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123248 перегляди
Актуальне
ДТП у Німеччині, перемовини НАТО та ситуація на Закарпатті — головні події доби

ДТП у Німеччині, перемовини НАТО та ситуація на Закарпатті — головні події доби

Київ • УНН

 • 13916 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Німеччині чоловік на автівці навмисно в’їхав у натовп людей, є загиблі та поранені. Угорщина звернулася до ОБСЄ через ситуацію на Закарпатті. Про ці та інші новини минулої доби у огляді УНН.

Наїзд на людей у німецькому Трірі

В німецькому Трірі затримали 51-річного чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння навмисно їхав зиґзаґом по пішохідній зоні, щоб заподіяти шкоду як можна більшій кількості людей. В результаті НП, загинули троє жінок, 9-місячне немовля і чоловік. Крім того, постраждали 15 осіб, з них 9 отримали важкі травми. Близько 25 осіб знаходились в шоковому стані.

Злочин скоїв раніше несудимий громадянин Німеччини. Його затримали. Слідчі не виключають, що у підозрюваного можуть бути психічні проблеми, тому проведуть психіатричну експертизу. Проти нього розпочато розслідування за підозрою у вбивстві і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі невідомо, чи є серед постраждалих українці. Це з’ясовують українські дипломати.

Ситуація на Закарпатті та конфлікт з Угорщиною

Угорщина звернулась до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті з проханням направити моніторингову місію в регіон.

Напередодні нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура направив в СБУ депутатське звернення у зв’язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області.

У вівторок на ситуацію відреагували в СБУ, зазначивши, що перевіряють ознаки протиправної діяльності у діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ.

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео із погрозами, на яких видно символіку “Правого сектору”, на адресу українських громадян угорського походження. У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією. Окрім того, посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до українського МЗС.

Перемовини міністрів закордонних справ НАТО

У вівторок відбулося перше засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, яке проходить з 1 по 2 грудня в форматі відеоконференції. На ньому НАТО розгляне посилення військових позицій Росії в світі, в тому числі в контексті подій в Нагірному Карабасі і Білорусі.

Після першого дня перемовин генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі підтримують діалог між США і Росією з обмеження кількості ядерної зброї. Він також зазначив, що НАТО стурбовані діями Росії по відношенню до країн-сусідів, та підтримують територіальну цілісність України, Білорусі, Грузії та Молдови.

Новини в світі

В США обраний президент Джозеф Байден офіційно представив своїх головних радників з питань економічної політики. Склад його команди підкреслює, що він націлений на більш агресивний підхід в боротьбі з пандемією коронавіруса. Також примітно, що на ряд керівних посад в економічній команді Байден планує призначити жінок.

Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що Міністерство юстиції не виявило масштабних фальсифікацій результатів голосування, які могли б змінити результати президентських виборів. Проте діючий президент Дональд Трамп продовжує судитись.

У Білорусі близько 100 шахтарів “Білоруськалію” страйкують, вимагаючи відставки Олександра Лукашенко і нових президентських виборів.

Через ситуацію в Білорусі в Європарламенті пройшли дебати на тему прав людини. Після них євродепутати закликали Євросоюз розслідувати злочини, скоєні режимом Олександра Лукашенко та вимагають від ЄС глобальних санкцій до винних у порушеннях прав людини.

Водночас, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила про запуск інтернет-платформи Єдина книга реєстрації злочинів для порушення кримінальних справ стосовно дій білоруських силовиків проти мирних протестувальників.

У Нагірному Карабасі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв розкритикував резолюцію Сенату Франції, яка містить заклик до уряду визнати незалежність Нагірного Карабаху. Глава республіки порадив тим, хто хоче посприяти створенню “другої вірменської держави”, виділити для цього частину своєї території і не розпоряджатися “законними азербайджанськими землями”.

Алієв також виступив зі зверненням з нагоди переходу Лачинського району під контроль Баку.

За даними ООН, понад 600 тисяч етнічних азербайджанців були змушені покинути Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів Азербайджану після угоди про припинення вогню, підписаної між воюючими сторонами в 1994 році. Щодо вірменського населення Нагірного Карабаху, яке поїхало до Вірменії, рятуючись від нещодавнього загострення збройного конфлікту в 2020 році, мова йде про 90 тисяч осіб, переважно жінок, дітей і літніх людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79