У справі про наїзд на людей у німецькому Трірі з’явилися нові подробиці

За його словами, водій їхав зиґзаґом по пішохідній зоні, щоб заподіяти шкоду як можна більшій кількості людей. За останніми даними, в результаті НП, загинули чотири людини: жінки у віці 25 і 73 років, 9-місячне немовля і 45-річний чоловік. Крім того, постраждали 15 осіб, з них 9 отримали важкі травми. Близько 25 осіб знаходяться в шоковому стані.

Як повідомив прокурор Петер Фрітцен, злочин скоїв раніше несудимий 51-річний чоловік, який має німецьке громадянство. Він — уродженець Тріра, який прожив більшу частину життя в регіоні Трір-Саарбург. Проти нього розпочато розслідування за підозрою у вбивстві і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

За словами Фрітцена, у слідства на даний момент немає підстав стверджувати, що злочин скоєно з “якимось терористичним мотивами”. Слідчі не виключають, що у підозрюваного можуть бути психічні проблеми, тому проведуть психіатрична експертиза.

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За даними поліції, в момент скоєння злочину чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння, в його крові виявлено 1,4 проміле алкоголю. У нього останнім часом не було постійного місця проживання, кілька останніх днів він провів у своєму автомобілі.

У вівторок, 1 грудня, позашляховик, яким керував затриманий, заїхав на пішохідну зону у Базиліки Костянтина і через площу Хауптмаркт попрямував в сторону античних воріт Порта Нигра, здійснюючи “безладні” наїзди на пішоходів. Таким чином він подолав близько одного кілометра в самому центрі міста. Поліція зупинила і затримала чоловіка неподалік від Порти Нігро. При затриманні він чинив опір.

Як повідомляв УНН, українські дипломати з’ясовують, чи є серед постраждалих внаслідок наїзду автомобілю на групу людей, що стався у німецькому Трірі, українці.