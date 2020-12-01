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ДТП у німецькому Трірі: МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українці

ДТП у німецькому Трірі: МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українці

Київ • УНН

 • 15752 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Українські дипломати з’ясовують, чи є серед постраждалих внаслідок наїзду автомобілю на групу людей, що стався у німецькому Трірі, українці. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

“Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні перебуває у постійному контакті з поліцією міста Трір з метою з’ясування присутності серед постраждалих осіб українських громадян”, — йдеться в повідомленні.

Українців просять, що якщо вони чи їх близькі потребують екстреної допомоги, чи володіють додатковою інформацією щодо ДТП, терміново сконтактуватися з “гарячою лінією” Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні за номером: 0176 23-228-951 або зателефонувати на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України за номером: +38 044 238-16-57.

Як повідомляв УНН, у місті Трір чоловік скоїв наїзд автомобілем на групу людей. За даними німецької поліції, загинули троє дорослих осіб та одна дитина, близько 30 осіб постраждали. Винуватця трагедії затримано. Проводяться слідчі дії та встановлення особистостей жертв та персональних даних постраждалих.

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