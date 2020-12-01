Наїзд на людей у німецькому Трірі: кількість жертв зросла, десятки поранені - деталі події наразі

У місті Трір в федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини водій автомобіля на великій швидкості в’їхав у натовп людей.

Інцидент стався близько першої години дня за місцевим часом в пішохідній зоні. Як повідомляє Focus з посиланням на очевидця, позашляховик їхав зі швидкістю 70-80 кілометрів на годину, не сигналив і не намагався скинути швидкість. В результаті загинули чотири людини, в тому числі маленька дівчинка. За різними даними, постраждали від 10 до 30 осіб.

Водій позашляховика затриманий, як повідомляється, він чинив опір поліції. За попередніми даними, це громадянин Німеччини на ім’я Бернд В. Йому 51 рік, він проживає в передмісті Тріра. Видання Volksfreund пише, що у нього були проблеми з алкоголем — його часто бачили п’яним в місцевій кебабній.

# TR0112

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg.

Das Fahrzeug ist sichergestellt.

Після затримання водія в поліції повідомили, що, ймовірно, у нього не було спільників. Зараз центр міста оточений, городянам пропонується уникати прилеглих кварталів.

# TR0112

Wir haben aktuell KEINE Hinweise auf eine fortdauernde Gefahr.



Der Tatort — Fußgängerzone — ist weiträumig abgesperrt und gesichert. Wir bitten Euch den Bereich zu meiden.



Die Tatortarbeit erfolgt mit Hochdruck, ebenso die Ermittlungen zu den Hintergründen.

Мотиви дій злочинця поки неясні.