Наезд на людей в немецком Трире: число жертв возросло, десятки ранены - детали происшествия на данный момент
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В городе Трир на западе Германии водитель врезался на внедорожнике в толпу пешеходов. Четыре человека погибли, десятки пострадали. УНН собрал известную информацию о событии к этому часу.
В городе Трир в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии водитель автомобиля на большой скорости въехал в толпу людей.
Инцидент произошел около часа дня по местному времени в пешеходной зоне. Как сообщает Focus со ссылкой на очевидца, внедорожник ехал со скоростью 70-80 километров в час, не сигналил и не пытался сбросить скорость. В результате погибли четыре человека, в том числе маленькая девочка. По разным данным, пострадали от 10 до 30 человек.
Водитель внедорожника задержан, как сообщается, он оказал сопротивление полиции. По предварительным данным, это гражданин Германии по имени Бернд В. Ему 51 год, он проживает в пригороде Трира. Издание Volksfreund пишет, что у него были проблемы с алкоголем — его часто видели пьяным в местной кебабной.
#TR0112
Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg.
Das Fahrzeug ist sichergestellt.
После задержания водителя в полиции сообщили, что, вероятно, у него не было сообщников. Сейчас центр города оцеплен, горожанам предлагается избегать близлежащих кварталов.
#TR0112
Wir haben aktuell KEINE Hinweise auf eine fortdauernde Gefahr.
Der Tatort — Fußgängerzone — ist weiträumig abgesperrt und gesichert. Wir bitten Euch den Bereich zu meiden.
Die Tatortarbeit erfolgt mit Hochdruck, ebenso die Ermittlungen zu den Hintergründen.
Мотивы действий преступника пока неясны.