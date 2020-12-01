ДТП в немецком Трире: МИД выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей, который произошел в немецком Трире, украинцы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
“Генеральное консульство Украины во Франкфурте-на-Майне находится в постоянном контакте с полицией города Трир с целью выяснения присутствия среди пострадавших украинских граждан”, — говорится в сообщении.
Украинцев просят, что если они или их близкие нуждаются в экстренной помощи, или имеют дополнительную информацию о ДТП, срочно связаться с “горячей линией” Генерального консульства Украины во Франкфурте-на-Майне по телефону: 0176
Как сообщал УНН, в городе Трир мужчина совершил наезд автомобилем на группу людей . По данным немецкой полиции, погибли трое взрослых лиц и один ребенок, около 30 человек пострадали. Виновник трагедии задержан. Проводятся следственные действия и установления личностей жертв и персональных данных пострадавших.