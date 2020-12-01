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ДТП в немецком Трире: МИД выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы

ДТП в немецком Трире: МИД выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы

Киев  •  УНН

 • 15745 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей, который произошел в немецком Трире, украинцы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

“Генеральное консульство Украины во Франкфурте-на-Майне находится в постоянном контакте с полицией города Трир с целью выяснения присутствия среди пострадавших украинских граждан”, — говорится в сообщении.

Украинцев просят, что если они или их близкие нуждаются в экстренной помощи, или имеют дополнительную информацию о ДТП, срочно связаться с “горячей линией” Генерального консульства Украины во Франкфурте-на-Майне по телефону: 0176 23-228-951 или позвонить на круглосуточную “горячую линию” МИД Украины по телефону: +38 044 238-16-57.

Как сообщал УНН, в городе Трир мужчина совершил наезд автомобилем на группу людей . По данным немецкой полиции, погибли трое взрослых лиц и один ребенок, около 30 человек пострадали. Виновник трагедии задержан. Проводятся следственные действия и установления личностей жертв и персональных данных пострадавших.

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