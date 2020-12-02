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В деле о наезде на людей в немецком Трире появились новые подробности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Человек, который совершил наезд на пешеходов в немецком Трире, действовал умышленно. Об этом заявил министр внутренних дел федеральной земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенцев, сообщает DW, передает УНН.

По его словам, водитель ехал зигзагом по пешеходной зоне, чтобы причинить вред как можно большему количеству людей. По последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека: женщины в возрасте 25 и 73 лет, 9-месячный младенец и 45-летний мужчина. Кроме того, пострадали 15 человек, из них 9 получили тяжелые травмы. Около 25 человек находятся в шоковом состоянии.

Как сообщил прокурор Петер Фритцен, преступление совершил ранее судимый 51-летний мужчина, который имеет немецкое гражданство. Он — уроженец Трира, который прожил большую часть жизни в регионе Трир-Саарбург. Против него начато расследование по подозрению в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений.

По словам Фритцена, у следствия на данный момент нет оснований утверждать, что преступление совершено по “каким-то террористическим мотивам”. Следователи не исключают, что у подозреваемого могут быть психические проблемы, поэтому проведут психиатрическую экспертизу.

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По данным полиции, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружено 1,4 промилле алкоголя. У него в последнее время не было постоянного места жительства, несколько последних дней он провел в своем автомобиле.

Во вторник, 1 декабря, внедорожник, которым управлял задержанный, заехал на пешеходную зону у Базилики Константина и через площадь Хауптмаркт направился в сторону античных ворот Порта Нигра, осуществляя “беспорядочные” наезды на пешеходов. Таким образом он преодолел около одного километра в самом центре города. Полиция остановила и задержала его недалеко от Порта Нигра. При задержании он оказал сопротивление.

Как сообщал УНН, украинские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей, который произошел в немецком Трире, украинцы.

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