Качура подав депутатське звернення до СБУ через виконання депутатами на Закарпатті гімну Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура направив в Службу безпеки України депутатське звернення в зв'язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
"Направив сьогодні депутатське звернення в СБУ. Новообрані депутати Сюртівської ОТГ Закарпатської області після присяги вирішили заспівати державний гімн Угорщини", - написав Олександр Качура.
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Нагадаємо, депутати місцевого ОТГ на Закарпатті після присяги співали гімн Угорщини.