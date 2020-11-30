Качура подав депутатське звернення до СБУ через виконання депутатами на Закарпатті гімну Угорщини

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура направив в Службу безпеки України депутатське звернення в зв'язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області. Про це він написав у Telegram, передає УНН.