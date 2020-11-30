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Депутаты местного ОТО на Закарпатье после присяги пели гимн Венгрии - соцсети

Депутаты местного ОТО на Закарпатье после присяги пели гимн Венгрии - соцсети

Киев  •  УНН

 • 48842 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Сюртовской объединенной территориальной общине местный голова вместе с депутатами после принятия присяги решили исполнить гимн Венгрии. Об этом в Facebook сообщает местное сообщество "Закарпатье ТОП", которое в подтверждение обнародовала видео "выступления" депутатов, передает УНН.

"Скандал на Закарпатье: в Сюртовской ОТО голова с депутатами после присяги пели венгерский гимн. О "подвигах" этого одиозного экс-главы Сюртовского сельского совета уже писали в СМИ. К сожалению, правоохранительные органы скромно молчат", - пишут в сообществе.

Отметим, что на обнародованном видео слышно, как люди поют на иностранном языке, мелодия которого не похожа на гимн Украины, но напоминает венгерский.

Как сообщал УНН, во время местных выборов в Украине 25 октября возник спор между украинским и венгерским внешнеполитическими ведомствами. Так, МИД Украины вручило послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий. Глава МИД Венгрии в день местных выборов в Украине 25 октября, призвал поддержать Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.

МИД, в свою очередь, отметили, что Будапешт "нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

Позже украинские дипломаты заявили, что двум венгерским высокопоставленным лицам запрещен въезд в Украину из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в ответ заявил, что решение Украины было "жалким и бессмысленным", и таким образом Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий к евроатлантической интеграции.

Уже в ноябре заявление украинской дипломатии подтвердилось, во въезде в Украину отказали уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Грежу.

Венгерское МИД после этого вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп, которой был выражен протест.

Украинские Национальные Новости

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