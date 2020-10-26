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Агитация на Закарпатье: двум венгерским высокопоставленным лицам запрещен въезд в Украину

Агитация на Закарпатье: двум венгерским высокопоставленным лицам запрещен въезд в Украину

Киев • УНН

 • 15473 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Двум венгерским высокопоставленным лицам запрещен въезд в Украину из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах. Соответствующую информацию УНН подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

По данным МИД, в частности, это касается государственного секретаря канцелярии премьер-министра Венгрии.

Напомним, ранее сегодня МИД Украины вручило послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий.

Как сообщал УНН, глава МИД Венгрии в день местных выборов в Украине, 25 октября, призвал поддержать Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.

Ранее в МИД отметили, что Будапешт "нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

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