Агитация на Закарпатье: двум венгерским высокопоставленным лицам запрещен въезд в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Двум венгерским высокопоставленным лицам запрещен въезд в Украину из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах. Соответствующую информацию УНН подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.
По данным МИД, в частности, это касается государственного секретаря канцелярии премьер-министра Венгрии.
Напомним, ранее сегодня МИД Украины вручило послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий.
Как сообщал УНН, глава МИД Венгрии в день местных выборов в Украине, 25 октября, призвал поддержать Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.
Ранее в МИД отметили, что Будапешт "нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины".