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Будапешт нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України - МЗС

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Будапешт нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України і завдав удару зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України щодо агітації, зокрема, голови МЗС Петера Сійярто на місцевих виборах у нашій державі, передає УНН.

“У день голосування на місцевих виборах в Україні угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію угорців — Товариство угорської культури Закарпаття. МЗС України глибоко засмучене, що у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми”, — повідомили в МЗС.

У міністерстві заявили, що констатують ігнорування Будапештом неодноразових закликів Києва припинити нехтувати принципами верховенства права і добросусідських відносин та з повагою ставитися до законів України.

Дипломати підкреслили, що громадяни України угорського походження є важливою і невід’ємною частиною українського суспільства, та мають усі необхідні права та можливості для вільного обрання своїх представників до органів місцевого самоврядування.

“Неприйнятні підказки виборцям з Будапешта порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України. Нагнітання угорською стороною емоцій та провокування громадян України не поважати Конституцію України та її закони приречені на провал”, — наголосили в МЗС.

Нагадаємо, раніше сьогодні Петер Сіярто закликав угорців, які живуть на Закарпатті, підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС “Партія угорців України”.

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