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Будапешт нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины - МИД

Будапешт нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины - МИД

Киев  •  УНН

 • 21097 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Будапешт нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес удар усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно агитации, в частности, главы МИД Петера Сийярто на местных выборах в нашем государстве, передает УНН.

“В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров — Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко расстроен, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы", - сообщили в МИД.

В министерстве заявили, что констатируют игнорирование Будапештом неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины.

Дипломаты подчеркнули, что граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, и имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления.

“Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практики и законодательства Украины. Нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование граждан Украины не уважать Конституцию Украины и ее законы обречены на провал”, - отметили в МИД.

Напомним, ранее сегодня Петер Сиярто призвал венгров, живущих на Закарпатье, поддержать на местных выборах политическую силу КМКС “Партия венгров Украины”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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