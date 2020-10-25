Глава МЗС Угорщини закликав підтримати одну з партій на виборах в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав угорців, які живуть на Закарпатті, підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України". Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Я сподіваюся, що як можна більше угорців проголосують, оскільки це єдиний спосіб гарантувати, що вони мають право голосу у формуванні майбутнього своєї спільноти. Там повинно бути якомога більше людей, щоб вони не могли вирішувати за закарпатських угорців без закарпатських угорців. Тільки одна угорська організація, KMKSZ (КМКС), балотується на потрапляння до Закарпатської обласної ради, і було б погано, якби угорці залишилися без представництва в області", - написав Сіярто.
Він також закликав підтримати на виборах чинного мера Берегово Золтана Бабяка, який "зробив велику роботу".
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України раніше на цьому тижні звернулося до правоохоронних структур через політичну агітацію державними службовцями Угорщини на Закарпатті.