Глава МИД Венгрии призвал поддержать одну из партий на выборах в Украине

"Я надеюсь, что как можно больше венгров проголосуют, поскольку это единственный способ гарантировать, что они имеют право голоса в формировании будущего своего сообщества. Там должно быть как можно больше людей, чтобы они не могли решать за закарпатских венгров без закарпатских венгров. Только одна венгерская организация, KMKSZ (КМКС), баллотируется на попадание в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства в области", - написал Сийярто.

Он также призвал поддержать на выборах действующего мэра Берегово Золтана Бабяка, который "сделал большую работу".

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины ранее на этой неделе обратилось к правоохранительным структурам из-за политической агитации государственными служащими Венгрии на Закарпатье.