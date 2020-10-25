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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Глава МИД Венгрии призвал поддержать одну из партий на выборах в Украине

Глава МИД Венгрии призвал поддержать одну из партий на выборах в Украине

Киев  •  УНН

 • 16176 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров, живущих на Закарпатье, поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я надеюсь, что как можно больше венгров проголосуют, поскольку это единственный способ гарантировать, что они имеют право голоса в формировании будущего своего сообщества. Там должно быть как можно больше людей, чтобы они не могли решать за закарпатских венгров без закарпатских венгров. Только одна венгерская организация, KMKSZ (КМКС), баллотируется на попадание в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства в области", - написал Сийярто.

Он также призвал поддержать на выборах действующего мэра Берегово Золтана Бабяка, который "сделал большую работу".

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины ранее на этой неделе обратилось к правоохранительным структурам из-за политической агитации государственными служащими Венгрии на Закарпатье.

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