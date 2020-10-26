Агітація на Закарпатті: двом угорським високопосадовцям заборонено в’їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Двом угорським високопоставленим особам заборонено в’їзд до України через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах. Відповідну інформацію УНН підтвердили у Міністерстві закордонних справ України.
За даними МЗС, зокрема, це стосується державного секретаря канцелярії прем'єр-міністра Угорщини.
Нагадаємо, раніше сьогодні МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій.
Як повідомляв УНН, глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття.
Раніше у МЗС зазначили, що Будапешт "нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України".