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Агітація на Закарпатті: двом угорським високопосадовцям заборонено в’їзд в Україну

Київ • УНН

 • 15473 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Двом угорським високопоставленим особам заборонено в’їзд до України через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах. Відповідну інформацію УНН підтвердили у Міністерстві закордонних справ України.

За даними МЗС, зокрема, це стосується державного секретаря канцелярії прем'єр-міністра Угорщини.

Нагадаємо, раніше сьогодні МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій.

Як повідомляв УНН, глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття.

Раніше у МЗС зазначили, що Будапешт "нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України".

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