МЗС вручило ноту протесту послу Угорщини за втручання у місцеві вибори в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій. Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує УНН.
"Сьогодні до МЗС був запрошений посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, якому була вручена нота протесту у зв’язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що угорському дипломату доведено позицію МЗС щодо неприпустимості виголошення у публічному просторі заяв офіційними особами Угорщини, особливо у день виборів, коли зобов’язує виборча тиша, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття.
"Такі дії угорських посадовців суперечать статті 60 Закону України "Про місцеві вибори", а також статті 57 Виборчого кодексу України, якими заборонено іноземцям брати участь у передвиборчій агітації. Усім громадянам України, відповідно до Конституції та законів України, створені рівні можливості для реалізації своїх виборчих прав у демократичний спосіб та у повній відповідності з міжнародними стандартами", - додали у МЗС.
Вказується, що міністерство вкотре закликало угорську сторону поважати законодавство України і не вчиняти кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України та не відповідають добросусідському характеру українсько-угорських відносин.
"Зі свого боку, українська сторона залишається відкритою до конструктивної співпраці з Угорщиною з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння", - резюмували у Кулеби.
Нагадаємо, раніше у МЗС зазначили, що Будапешт "нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України".
Як повідомлялося раніше в УНН, глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття.