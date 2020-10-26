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МИД вручил ноту протеста послу Венгрии за вмешательство в местные выборы в Украине

МИД вручил ноту протеста послу Венгрии за вмешательство в местные выборы в Украине

Киев  •  УНН

 • 15963 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. МИД Украины вручило послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий. Об этом сообщает пресс-служба МИДа, передает УНН.

"Сегодня в МИД был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что венгерскому дипломату доказано позицию МИДа о недопустимости вынесения в публичном пространстве заявлений официальными лицами Венгрии, особенно в день выборов, когда обязывает избирательная тишина, с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.

"Такие действия венгерских чиновников противоречат статье 60 Закона Украины "О местных выборах", а также статьи 57 Избирательного кодекса Украины, которыми запрещено иностранцам участвовать в предвыборной агитации. Всем гражданам Украины, согласно Конституции и законов Украины, созданы равные возможности для реализации своих избирательных прав демократическим путем и в полном соответствии с международными стандартами", - добавили в МИДе.

Указывается, что министерство в очередной раз призвало венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не совершать шагов, которые свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины и которые не отвечают добрососедскому характеру украинского-венгерских отношений.

"Со своей стороны, украинская сторона остается открытой к конструктивному сотрудничеству с Венгрией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе взаимоуважения и взаимопонимания", - резюмировали у Кулебы.

Напомним, ранее в МИДе отметили, что Будапешт "нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

Как сообщалось ранее в УНН, глава МИДа Венгрии в день местных выборов в Украине 25 октября, призвал поддержать Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.

Украинские Национальные Новости

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