Угорська проблема: Сіярто назвав кроки України "жалюгідними" і пригрозив правом вето в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у вівторок, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським чиновникам через ймовірне втручання у місцеві вибори, було "жалюгідним і безглуздим". Про це він сказав у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, передає УНН із посиланням на Reuters.
Так, за словами міністра, Будапешт не отримував офіційного повідомлення про заборону на в'їзд в Україну для чиновників.
Він сказав, що Україна зробила "недружні кроки" щодо Угорщини, викликавши угорського посла і вирішивши заборонити в'їзд двом офіційним особам.
"Цим Україна дає сигнал... що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль по євроатлантичній інтеграції", - сказав Сіярто.
Міністр також привітав перемогу угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні.
Як повідомляв УНН, раніше у МЗС України підтвердили, що двом угорським високопоставленим особам заборонено в'їзд в Україну через агітацію у Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.
Нагадаємо, раніше МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій. Глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття.
У МЗС у свою чергу зазначили, що Будапешт "нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України".