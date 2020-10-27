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Венгерская проблема: Сиярто назвал шаги Украины "жалкими" и пригрозил правом вето в НАТО

Венгерская проблема: Сиярто назвал шаги Украины "жалкими" и пригрозил правом вето в НАТО

Киев  •  УНН

 • 37307 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вероятного вмешательства в местных выборах, было "жалким и бессмысленным". Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, по словам министра, Будапешт не получал официального уведомления о запрете на въезд в Украину для чиновников.

Он сказал, что Украина сделала "недружественные шаги" в отношении Венгрии, вызвав венгерского посла и решив запретить въезд двум официальным лицам.

"Этим Украина дает сигнал... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - сказал Сиярто.

Министр также поприветствовал победу венгерских кандидатов на местных выборах в Украине.

Как сообщал УНН, ранее в МИДе Украины подтвердили, что двум венгерским высокопоставленным лицам запрещено въезд в Украину из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах.

Напомним, ранее МИД Украины вручил послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий. Глава МИДа Венгрии в день местных выборов в Украине 25 октября, призвал поддержать Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.

В МИДе в свою очередь отметили, что Будапешт "нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

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