Венгерская проблема: Сиярто назвал шаги Украины "жалкими" и пригрозил правом вето в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вероятного вмешательства в местных выборах, было "жалким и бессмысленным". Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, по словам министра, Будапешт не получал официального уведомления о запрете на въезд в Украину для чиновников.
Он сказал, что Украина сделала "недружественные шаги" в отношении Венгрии, вызвав венгерского посла и решив запретить въезд двум официальным лицам.
"Этим Украина дает сигнал... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - сказал Сиярто.
Министр также поприветствовал победу венгерских кандидатов на местных выборах в Украине.
Как сообщал УНН, ранее в МИДе Украины подтвердили, что двум венгерским высокопоставленным лицам запрещено въезд в Украину из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах.
Напомним, ранее МИД Украины вручил послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий. Глава МИДа Венгрии в день местных выборов в Украине 25 октября, призвал поддержать Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.
В МИДе в свою очередь отметили, что Будапешт "нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины".