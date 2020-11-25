МЗС Угорщини викликало посла України: висловило протест

“У вівторок посол України в Будапешті був запрошений до Міністерства закордонних справ і торгівлі після того, як міністра Іштвана Грежу не пустили в Україну”, — пише портал, посилаючись на слова голови МЗС країни Петера Сіярто.

Так, Сіярто опублікував відеозвернення, у якому сказав, що з послом обговорили події, що відбулися, і передали дипломату свій протест.

Міністр охарактеризував новину про заборону в’їзду для Грежи як “удар блискавки з ясного неба”.

Він заявив також, що два з половиною тижні тому розмовляв по телефону з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою про те, щоб залишити позаду “напруженість, що виникла після українських місцевих виборів” і зосередитися на позитивних питаннях.

Сіярто сказав, що шкодує про рішення про заборону в’їзду, тому що в “угорський уряд завжди прагнув до добросусідських відносин з Україною, оскільки для закарпатських угорців також добре, якщо дві країни добре ладнають один з одним”.

Як повідомляв УНН, напередодні уповноваженому уряду Угорщини з питань співробітництва між Саболч-Сатмар-Березької областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежу було відмовлено у в’їзді на територію України через існуючу заборону.

Однією з підстав для заборони стало встановлення фактів порушення іноземцем законодавства України.