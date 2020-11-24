Венгерского чиновника не пустили в Украину: агитировал на местных выборах

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Греже было отказано во въезде на территорию Украины через существующий запрет. Одним из оснований для запрета стало установление фактов нарушения иностранцем законодательства Украины. Соответствующий комментарий пресс-секретаря МИДа Олега Николенко обнародован на сайте внешнеполитического ведомства, передает УНН.

"24 ноября уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью господину Иштвану Греже было отказано во въезде на территорию Украины из-за существующего запрета. Решение о запрете въезда гражданам иностранных государств принимается в соответствии с существующим в правовом поле Украины порядке. Одним из оснований для этого является установление фактов нарушения иностранцем законодательства Украины. В случае с господином Иштваном Грежей имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине - участника избирательного процесса", - объяснили в министерстве.

Отмечается, что данное решение не касается сферы межгосударственных отношений Украины и Венгрии, а запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения.

"Согласно установленному порядку, решение о запрете въезда в Украину объявляется иностранцу в пункте пропуска через государственную границу Украины. Законодательством Украины не предусмотрена возможность заранее информировать иностранца о принятом решении о запрете ему въезда на территорию Украинского государства", - добавил пресс-секретарь МИДа.

Как сообщал УНН, глава МИДа Венгрии в день местных выборов в Украине 25 октября, призвал поддержать Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.

Ранее в МИДе отметили, что Будапешт "нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

26 октября МИД Украины вручил послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий.

Тогда же стало известно, что двум венгерским высокопоставленным лицам запрещен въезд в Украину из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах.

Украинские Национальные Новости

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