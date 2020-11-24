Угорського посадовця не пустили в Україну: агітував на місцевих виборах

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежі було відмовлено у в’їзді на територію України через існуючу заборону. Однією з підстав для заборони стало встановлення фактів порушення іноземцем законодавства України. Відповідний коментар речника МЗС Олега Ніколенко оприлюднено на сайті зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

"24 листопада уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю пану Іштвану Грежі було відмовлено у в’їзді на територію України через існуючу заборону. Рішення про заборону в’їзду громадянам іноземних держав приймається відповідно до існуючого у правовому полі України порядку. Однією з підстав для цього є встановлення фактів порушення іноземцем законодавства України. У випадку із паном Іштваном Грежею мали місце зафіксовані у публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні – учасника виборчого процесу", - пояснили у міністерстві.

Зазначається, що згадане рішення не стосується сфери міждержавних відносин України та Угорщини, а заборона в’їзду пов’язана виключно з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення.

"Відповідно до встановленого порядку, рішення про заборону в’їзду в Україну оголошується іноземцю у пункті пропуску через державний кордон України. Законодавством України не передбачена можливість заздалегідь інформувати іноземця про прийняте рішення щодо заборони йому в’їзду на територію Української держави", - додав речник МЗС.

Як повідомляв УНН, глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття.

Раніше у МЗС зазначили, що Будапешт "нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України".

26 жовтня МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій.

Тоді ж стало відомо, що двом угорським високопоставленим особам заборонено в’їзд до України через агітацію у Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

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