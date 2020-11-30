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Депутати місцевої ОТГ на Закарпатті після присяги співали гімн Угорщини – соцмережі

Депутати місцевої ОТГ на Закарпатті після присяги співали гімн Угорщини – соцмережі

Київ • УНН

 • 48848 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Сюртівській об’єднаній територіальній громаді місцевий голова разом з депутатами після складання присяги вирішили виконати гімну Угорщини. Про це у Facebook повідомляє місцева спільнота "Закарпаття ТОП", яка у підтвердження оприлюднила відео "виступу" депутатів, передає УНН.

"Скандал на Закарпатті: у Сюртівській ОТГ голова з депутатами після присяги співали угорський гімн. Про "подвиги" цього одіозного ексголови Сюртівської сільської ради вже писали у ЗМІ. На жаль, правоохоронні органи скромно мовчать", - пишуть в спільноті.

Зазначимо, що на оприлюдненому відео чутно, як люди співають на іноземній мові, мелодія якої не схожа на гімн України, але нагадує угорський.

Як повідомляв УНН, під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня виникла суперечка між українським та угорським зовнішньополітичними відомствами. Так, МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій. Глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців — Товариство угорської культури Закарпаття.

МЗС, у свою чергу, зазначили, що Будапешт “нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України”.

Пізніше українські дипломати заявили, що двом угорським високопоставленим особам заборонено в’їзд в Україну через агітацію у Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у відповідь заявив, що рішення України було “жалюгідним і безглуздим”, і що таким чином Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль до євроатлантичної інтеграції.

Уже в листопаді заява української дипломатії підтвердилась, у в’їзді в Україну відмовили уповноваженому уряду Угорщини з питань співробітництва між Саболч-Сатмар-Березької областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежу.

Угорське МЗС після цього викликало посла України в Будапешті Любов Непоп, якій було висловлено протест.

Українські Національні Новини

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