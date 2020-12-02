Мін'юст США не виявив доказів фальсифікацій виборів президента
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністерство юстиції США не виявило масштабних фальсифікацій результатів голосування, які могли б змінити результати президентських виборів. Про це заявив генеральний прокурор Вільям Барр, пише “Голос Америки”, передає УНН.
“На сьогоднішній день ми не виявили фальсифікацій такого масштабу, які могли б вплинути на результат виборів”, — сказав Барр.
Відзначається, що Вільям Барр завжди вважався одним з найбільш відданих союзників президента США Дональда Трампа. Перед виборами він неодноразово говорив про те, що широкомасштабне поштове голосування може бути особливо вразливим для фальсифікацій.
Юридична команда Трампа на чолі з Руді Джуліані заявляє про існування змови демократів з метою “вкинути” в систему мільйони незаконних голосів, не наводячи при цьому доказів цього твердження.
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За словами Барра, люди “плутають використання федеральної системи кримінального правосуддя з обвинуваченнями, які подаються за допомогою цивільних позовів”. Подібні перевірки, за словами генпрокурора, повинні здійснювати чиновники на місцях або на рівні штатів, які не співробітники Мін’юсту США.
“Більшість заяв про фальсифікації прив’язані до певного набору обставин, суб’єктів або поведінки. Це не системні звинувачення. І вони були спростовані, вони спростовуються”, — сказав Барр.
Тим часом, у вівторок ввечері команда Трампа подала позов до Верховного суду штату Вісконсин, вимагаючи визнати недійсними понад 221 тисячі бюлетенів. Трамп домагається того, щоб губернатор Тоні Еверс відкликав документи, що підтверджують перемогу демократа Джо Байдена в Вісконсині.
У Верховному суді штату також розглядаються ще два позови, подані командою Трампа, з вимогою визнати бюлетені недійсними.
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Нагадаємо, Трамп заявив, що покине Білий дім після закінчення терміну своїх повноважень, якщо голосування Колегії вибірників, яке відбудеться 14 грудня, завершиться на користь Байдена. За попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. Суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників Трампа про перерахунок.