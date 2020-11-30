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В Аризоне подтвердили победу Байдена на выборах президента США

В Аризоне подтвердили победу Байдена на выборах президента США

Киев  •  УНН

 • 15754 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Аризоне официально подтвердили победу Джо Байдена по результатам подсчета голосов на выборах президента США, которые были пересмотрены по искам команды действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill, передает УНН.

По данным издания, Байден опередил Трампа на более 10 тысяч голосов. Победу засвидетельствовали государственный секретарь Кэти Хоббс, губернатор Даг Дюси и генеральный прокурор штата Аризона Марк Брнович.

“Каждый избиратель Аризоны должен знать и гордиться тем, что эти выборы были проведены прозрачно, точно и справедливо, согласно законам Аризоны и избирательным процедурам”, — подчеркнула Хоббс.

Отмечается, что Трамп победил в Аризоне в 2016 году, и его штаб был уверен, что президент вновь одержит победу в штате в 2020 году. Но Трамп так и не смог преодолеть разрыв с Байденом, благодаря чему впервые с 1996 года демократ победил в штате Аризона.

Сертификация Аризоны — последний удар по попыткам Трампа обжаловать результаты выборов в ключевых штатах, где он проигрывает Байдену.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа обжаловала итоги выборов в судах. Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.

В двух крупнейших округах штата Висконсин завершили пересчет голосов по запросу команды Трампа. В результате пересчета победа Байдена сохранилась и демократу даже удалось немного увеличить свое преимущество перед Трампом.

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