В Арізоні підтвердили перемогу Байдена на виборах президента США

ukru
Ексклюзив
07:49 • 5077 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 59133 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 99274 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 108776 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 114747 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 103519 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 111999 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 90738 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102217 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118334 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
92 %
757 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 59619 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 55575 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 84250 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 95854 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 48965 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 59105 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 102705 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 325971 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 259047 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 352484 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 85774 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 115426 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 115627 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 112264 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 125636 перегляди
Актуальне
В Арізоні підтвердили перемогу Байдена на виборах президента США

В Арізоні підтвердили перемогу Байдена на виборах президента США

Київ • УНН

 • 15802 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Аризоні офіційно підтвердили перемогу Джо Байдена за результатами підрахунку голосів на виборах президента США, які були переглянуті за позовами команди діючого президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The Hill, передає УНН.

За даними видання, Байден випередив Трампа на понад 10 тисяч голосів. Перемогу засвідчили державний секретар Кеті Хоббс, губернатор Даг Дюсі та генеральний прокурор штату Арізона Марк Брнович.

“Кожен виборець Арізони повинен знати та пишатися тим, що ці вибори були проведені прозоро, точно та справедливо, відповідно до законів Арізони та виборчих процедур”, — підкреслила Хоббс.

Зазначається, що Трамп переміг в Арізоні в 2016 році, і його штаб був певен, що президент знову отримує перемогу в штаті у 2020 році. Але Трамп так і не зміг подолати розрив з Байденом, завдяки чому вперше з 1996 року демократ переміг в штаті Арізона.

Сертифікація Арізони — останній удар по спробам Трампа оскаржити результати виборів у ключових штатах, де він програє Байдену.

Нагадаємо, вибори президента США пройшли 3 листопада. За попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оскаржувала підсумки виборів в судах. Суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.

У двох найбільших округах штату Вісконсін завершили перерахунок голосів за запитом команди Трампа. В результаті перерахунку перемога Байдена збереглася і демократу навіть вдалося трохи збільшити свою перевагу перед Трампом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.13
Bitcoin
$83,201.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,048.95
Ethereum
$1,938.91