В Арізоні підтвердили перемогу Байдена на виборах президента США

За даними видання, Байден випередив Трампа на понад 10 тисяч голосів. Перемогу засвідчили державний секретар Кеті Хоббс, губернатор Даг Дюсі та генеральний прокурор штату Арізона Марк Брнович.

“Кожен виборець Арізони повинен знати та пишатися тим, що ці вибори були проведені прозоро, точно та справедливо, відповідно до законів Арізони та виборчих процедур”, — підкреслила Хоббс.

Зазначається, що Трамп переміг в Арізоні в 2016 році, і його штаб був певен, що президент знову отримує перемогу в штаті у 2020 році. Але Трамп так і не зміг подолати розрив з Байденом, завдяки чому вперше з 1996 року демократ переміг в штаті Арізона.

Сертифікація Арізони — останній удар по спробам Трампа оскаржити результати виборів у ключових штатах, де він програє Байдену.

Нагадаємо, вибори президента США пройшли 3 листопада. За попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оскаржувала підсумки виборів в судах. Суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.

У двох найбільших округах штату Вісконсін завершили перерахунок голосів за запитом команди Трампа. В результаті перерахунку перемога Байдена збереглася і демократу навіть вдалося трохи збільшити свою перевагу перед Трампом.