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Вибори у США: суд Пенсільванії відхилив один з позовів штаба Трампа

Вибори у США: суд Пенсільванії відхилив один з позовів штаба Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Верховий суд Пенсільванії у вівторок відхилив позов, поданий штабом чинного президента США Дональда Трампа. Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому на його офіційному сайті, передає УНН.

Команда Трампа заявляла, що спостерігачі мали обмежені можливості для того, щоб стежити за підрахунком голосів на виборчих дільницях в Філадельфії. У документі суду заявляється, що спостерігачі мали можливістю “стежити, як (виборча) комісія здійснює свою діяльність відповідно до виборчого кодексу”.

У неділю в електронній базі федерального суду штату було опубліковано позовну заяву виборчого штабу Трампа з внесеними до нього змінами. У документі стали відсутніми звинувачення в тому, що співробітники виборчої комісії порушували конституційні права передвиборної кампанії американського лідера, обмежуючи можливості республіканців спостерігати за підрахунком голосів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп визнав, що Байден виграв вибори: винуватить фальсифікації

Адвокат глави Білого дому Рудольф Джуліані неодноразово заявляв, що в зв’язку з цим більше 600 тис. поданих голосів в найбільших містах штату — Філадельфії і Піттсбурзі — повинні бути визнані недійсними. Глава держави стверджував, що через це перемога в Пенсільванії повинна бути присуджена йому.

Згідно з оцінками провідних ЗМІ, в Пенсільванії виграв кандидат в президенти від демократів Джозеф Байден. Це дало йому 20 голосів вибірників. За підрахунками телеканалу Fox News, оброблено 99% бюлетенів. Байден отримав 49,9% голосів виборців, а Трамп — 48,9%. На підтримку демократа подали приблизно на 68,7 тис. бюлетенів більше, ніж за республіканця.

Як повідомляв УНН, у США розпочала роботу група із передачі влади, а у команді Джо Байдена назвали його пріоритети. Згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Штаб Байдена вже направив запит про визнання його обраним президентом Америки.

Офіційно переможця виборів оголошують 538 членів колегії вибірників, голосування яких заплановано на 14 грудня. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року, після церемонії інавгурації, яка пройде біля Капітолію у Вашингтоні. В ході всього періоду до зазначеної дати команда Байдена буде визначатися з розподілом посад у майбутній адміністрації.

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