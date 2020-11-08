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У США розпочала роботу група із передачі влади

У США розпочала роботу група із передачі влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У США розпочала роботу група Джо Байдена і Камали Харріс із передачі влади: вона зробила першу заяву, передає УНН.

"Майбутня у наступні 73 дні робота стане фундаментом для адміністрації, яка ставить здоров'я, безпеку і характер наших спільнот на перше місце", - йдеться у повідомленні групи у Twitter.

Як сказано на сайті, перехідна група відповідає за забезпечення успішної передачі влади між нинішньою адміністрацією та адміністрацією "Байдена-Харріс".

Перехідна група готується допомогти обраному президенту Байдену і обраному віце-президенту Харріс "вирішити невідкладні завдання, які стоять перед нашою країною з першого дня".

Як повідомляв УНН, згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ - кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США.

Нагадаємо, Байден назвав головні пріоритети своєї роботи на посту президента США. Також стало відомо, що Байден відразу після інавгурації планує скасувати укази Трампа.

The work ahead in the next 73 days will be the foundation for an administration that puts the health, safety, and character of our communities first.

Learn how the Biden-Harris transition will move forward at https://t.co/97NKAZksSLhttps://t.co/No1DQqI4gx

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 8, 2020

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