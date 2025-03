В США начала работу группа по передаче власти

"Будущая в последующие 73 дня работа станет фундаментом для администрации, которая ставит здоровье, безопасность и характер наших сообществ на первое место", - говорится в сообщении группы в Twitter.

Как сказано на сайте, переходная группа отвечает за обеспечение успешной передачи власти между нынешней администрацией и администрацией "Байдена-Харрис".

Переходная группа готовится помочь избранному президенту Байдену и избранному вице-президенту Харрис "решить неотложные задачи, которые стоят перед нашей страной с первого дня".

Как сообщал УНН, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США.

Напомним, Байден назвал главные приоритеты своей работы на посту президента США. Также стало известно, что Байден сразу после инаугурации планирует отменить указы Трампа.

The work ahead in the next 73 days will be the foundation for an administration that puts the health, safety, and character of our communities first.



Learn how the Biden-Harris transition will move forward at https://t.co/97NKAZksSL https://t.co/No1DQqI4gx

- Biden-Harris Presidential Transition (@ Transition46) November 8, 2020