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Глава дипломатии ЕС: нет смысла подталкивать Зеленского к разговору, когда путин не хочет разговаривать

Глава дипломатии ЕС: нет смысла подталкивать Зеленского к разговору, когда путин не хочет разговаривать

Киев  •  УНН

 • 5224 просмотра

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Главный дипломат ЕС призвала прекратить давление на Зеленского относительно переговоров с рф и предоставить реальные гарантии безопасности. Каллас подчеркнула, что поддержка Украины сейчас дешевле, чем последствия возможной победы рф.

Западные столицы должны прекратить предлагать мирные переговоры Президенту Украины Владимиру Зеленскому и взамен убедиться, что их обещания гарантий безопасности Киеву не являются "пустыми", предупредила главный дипломат ЕС Кая Каллас в интервью Financial Times, пишет УНН.

Детали

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас заявила, что бессмысленно давить на Зеленского, чтобы он рассмотрел возможность мирных переговоров, когда российский диктатор владимир путин не проявляет желания остановить войну.

Каллас заявила об этом перед саммитом лидеров ЕС в четверг, на котором будет обсуждаться, как Европа может адаптировать свою поддержку Киеву после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, указывает издание.

"Нет смысла подталкивать Зеленского к разговору, когда путин не хочет разговаривать, - сказала Каллас FT. - Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. И почему нет мира? Потому что россия не хочет мира".

"Поддерживать Украину сейчас гораздо дешевле, чем потом терпеть войну. россия не изменила своих целей, - отметила Каллас. - Я имею в виду, что мы должны быть очень честными с собой в этом отношении. Что мы на самом деле делаем сейчас?".

В среду вечером Генсек НАТО Марк Рютте провел переговоры с Зеленским и небольшой группой высокопоставленных чиновников ЕС, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы обсудить потенциальные варианты будущей европейской поддержки Украины.

Выступая перед этой встречей, Рютте сказал, что разговоры о мирном соглашении только помогли путину. "Если мы сейчас начнем обсуждать между собой, как может выглядеть мирное соглашение, мы упростим задачу для россиян", - отметил он.

"Я думаю, было бы очень мудро наложить на это немного запрета и сосредоточиться на текущих делах... убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы не допустить победы путина", - сказал он.

Зеленский встречается с 27 лидерами ЕС в четверг для дополнительных переговоров.

Лидеры ЕС собираются согласовать заявление в четверг, пообещав поддерживать Украину "столько, сколько нужно, и так интенсивно, как это нужно. россия не должна брать верх", согласно проекту, согласованному их переговорщиками, с которым ознакомилась FT.

Лидеры ЕС пришлют Трампу "четкое послание" по Украине - Reuters19 дек. 2024, 08:16 • 8604 просмотра

Но лидеры ЕС, как сообщается, по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, что они могут предоставить Киеву и какие долгосрочные обязательства поддержки они хотят предложить, в том числе в вопросах развертывания войск, предоставления дальнобойного оружия или поддержки амбиций страны относительно членства в НАТО.

"Главный вопрос в том, какова гарантия безопасности? Что на самом деле это такое, что ощутимо?" - сказала Каллас. - Если это не войска, если это не дальнобойное оружие, которое на самом деле защищает вас и оберегает вас, когда кто-то нападает на вас?"

"Все государства-члены [ЕС], которые подписали соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, должны ответить: что это? - добавила она. - Я имею в виду, на самом деле, что они готовы выложить на стол, чтобы эти гарантии безопасности не были пустыми?"

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые выдвинул идею развертывания европейских войск в Украине в феврале. Эта концепция обсуждалась некоторыми должностными лицами после избрания Трампа в контексте потенциальных миротворческих сил для обеспечения соблюдения соглашения о прекращении огня.

Но премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции с Макроном на прошлой неделе категорически отверг любые "спекуляции" относительно европейских войск в Украине. Эта идея также решительно отвергается другими ключевыми столицами, такими, как Берлин.

"Никакой подготовки [войск] нет, - сказал один дипломат ЕС. - В ЕС пока нет структурированной дискуссии по этому поводу".

"Мы не должны недооценивать собственную мощь и переоценивать мощь россии, - отметила Каллас. - Мы должны сделать все, чтобы укрепить Украину прямо сейчас, потому что чем сильнее они на поле боя, тем сильнее они за столом переговоров - если они дойдут до этого".

"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине19 дек. 2024, 06:40 • 14544 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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