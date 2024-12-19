Лидеры ЕС пришлют Трампу "четкое послание" по Украине - Reuters

Лидеры Европейского Союза на саммите в четверг, 19 декабря, намерены направить "четкий сигнал" избранному президенту США Дональду Трампу о своей неизменной поддержке Украины, а также обсудят вызовы безопасности и экономические вызовы, связанные с его возвращением в Белый дом. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно проекту выводов ЕС, лидеры примут президента Украины Владимира Зеленского в начале своих переговоров в Брюсселе и подтвердят свою "непоколебимую приверженность" поддержке Украины "столько времени, сколько потребуется"

Трамп неоднократно призывал к скорейшему прекращению войны. В понедельник он заявил, что Зеленский должен быть готовым заключить мирное соглашение с президентом россии владимиром путиным, хотя и не уточнил, означает ли это, что Киеву придется уступить москве территории.

"россия не должна победить", - говорится в проекте выводов ЕС, добавляя, что ни одна инициатива по Украине не должна осуществляться без участия Киева.

Один из дипломатов ЕС назвал проект текста "четким сигналом для США".

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Лидеры также обсудят более широкие отношения между ЕС и США на фоне опасений относительно возможной трансатлантической торговой войны.

Трамп заявил, что ЕС "заплатит большую цену" тарифами за то, что не покупает достаточно американского экспорта. Он уже пообещал высокие тарифы для трех крупнейших торговых партнеров США - Канады, Мексики и Китая.

Некоторые дипломаты ЕС заявили, что ключевым для блока будет единство и избежание Вашингтоном дискуссий или соглашений с отдельными членами ЕС - копия его в целом успешной единой стратегии в отношениях с Британией во время переговоров по Brexit.

"США могут попробовать индивидуальные переговоры, но пока что я не видел, чтобы страны на это повелись", - сказал один из дипломатов ЕС.

ЕС будет пытаться подчеркнуть, что он является вторым по величине торговым партнером США и близким союзником с общими ценностями. Однако, помня о том, что Трамп обеспокоен дефицитом американской торговли товарами, официальные лица ЕС обсуждают потенциальное предложение покупать больше американского СПГ или оружия.

Дискуссия на тему "ЕС в мире", вероятно, также будет касаться Китая и того, будет ли блок вынужден встать на чью-то сторону в торговом конфликте между США и Китаем, а также Британии, которая заявила, что хочет перезагрузить связи с Европейским Союзом и рассматривается блоком как важный союзник в сфере безопасности.

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