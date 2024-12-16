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"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
14:32 • 55415 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

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Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
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Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

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Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
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Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

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Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
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Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

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«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
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«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

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Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
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Следующий год должен стать временем установления мира - Зеленский

Следующий год должен стать временем установления мира - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 2356 просмотра

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Президент Украины сообщил о подготовке новых назначений послов и изменениях в дипломатическом корпусе. Внешнеполитическая работа в следующем году станет более напряженной и должна привести к установлению надежного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитическая работа в следующем году будет еще более напряженной, поскольку следующий год должен стать временем установления мира, передает УНН.

По словам Зеленского, продолжается согласование с дипломатами новых назначений послов Украины и замены в дипломатическом корпусе.

Трамп о прекращении войны в Украине: есть небольшой прогресс16 дек. 2024, 17:26 • 14738 просмотров

«Мы готовим усиление нашей команды - команды Украины. Внешнеполитическая работа в следующем году будет еще более напряженной, чем в этом году, и должна быть сильной. Следующий год должен стать временем установления мира - надежного мира. И я благодарен всем партнерам, которые помогают. Сильная и скоординированная работа - это самое важное», - заявил Зеленский.

Зеленский: 20 млрд долларов от замороженных активов рф уже на счету Всемирного банка16 дек. 2024, 19:42 • 3797 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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