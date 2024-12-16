Следующий год должен стать временем установления мира - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о подготовке новых назначений послов и изменениях в дипломатическом корпусе. Внешнеполитическая работа в следующем году станет более напряженной и должна привести к установлению надежного мира.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитическая работа в следующем году будет еще более напряженной, поскольку следующий год должен стать временем установления мира, передает УНН.
По словам Зеленского, продолжается согласование с дипломатами новых назначений послов Украины и замены в дипломатическом корпусе.
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«Мы готовим усиление нашей команды - команды Украины. Внешнеполитическая работа в следующем году будет еще более напряженной, чем в этом году, и должна быть сильной. Следующий год должен стать временем установления мира - надежного мира. И я благодарен всем партнерам, которые помогают. Сильная и скоординированная работа - это самое важное», - заявил Зеленский.
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