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Зеленский: 20 млрд долларов от замороженных активов рф уже на счету Всемирного банка

Зеленский: 20 млрд долларов от замороженных активов рф уже на счету Всемирного банка

Киев  •  УНН

 • 3505 просмотра

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Президент Зеленский сообщил о поступлении $20 млрд от замороженных российских активов на счет во Всемирном банке. Также обсудили сотрудничество с ЕБРР по энергетическим программам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 20 миллиардов долларов средств от замороженных российских активов уже во Всемирном банке на счету, передает УНН.

«Сегодня был также доклад главы правительства по сотрудничеству с нашими партнерами, в частности финансового сотрудничества. Премьер-министр доложил, что 20 миллиардов долларов средств от замороженных российских активов уже во Всемирном банке на счету», - сообщил Зеленский. 

По его словам, отдельно обсудили работу с Европейским банком реконструкции и развития.

«Есть конкретные программы. В следующем году мы сможем добавить дополнительный объем энергии благодаря только этим программам с ЕБРР. Есть также и дополнительные средства на программы энергоэффективности. Очень важно все реализовать как можно быстрее», - резюмировал он.

Зеленский о 20 млрд долларов от США: важна поддержка, которая усилит обороноспособность Украины11 дек. 2024, 07:39 • 17560 просмотров

Напомним 

Министерство финансов Соединенных Штатов объявляет о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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