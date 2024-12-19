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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Плетенчук о возможных атаках рф на Рождество: ожидаем любых "сюрпризов" от врага

Плетенчук о возможных атаках рф на Рождество: ожидаем любых "сюрпризов" от врага

Киев  •  УНН

 • 8220 просмотра

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Спикер ВМС ВС Украины заявил о постоянной готовности к возможным атакам рф, независимо от даты. Военные ожидают любых «сюрпризов» от врага на Рождество, которое в этом году официально празднуется 25 декабря.

Военно-морские силы постоянно готовы и не имеет значения, это Рождество или другая дата. Об этом заявил представитель ВМС ВС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, и отметил, что украинская сторона ожидает любых «сюрпризов» от врага, передает УНН.

Плетенчук прокомментировал какие «сюрпризы» можно ожидать от россиян на Рождество.

«На самом деле для нас не имеет значения какая дата... У российского диктатора и в принципе у них есть такой пунктик, они привязываются к датам обычно, мы в принципе постоянно готовы и постоянно готовимся. Поэтому сказать, что для нас что-то особенно меняется - нет, дежурства как происходили, так и происходят. Мы ожидаем любых «сюрпризов» от нашего врага», - сказал Плетенчук.

Дополнение

В Украине празднование Рождества 25 декабря уже стало официальной традицией. Это было сделано с целью сближения с западной христианской традицией и поддержки европейского вектора развития страны. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
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