Трамп написал о своей победе на выборах - Twitter это оспорил

"Я победил на этих выборах", - написал Трамп 15 часов назад, однако площадка отметил, что к тому моменту избирательная кампания еще не подошла к концу.

Также, 9 часов назад 45-й президент США отметил что "наблюдателей не допускали в зал для подсчета голосов".

"Я победил на выборах, получил 71 млн голосов. Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не давали увидеть. Миллионы почтовых бюллетеней были отправлены людям, которые никогда об этом не просили", - сообщил Трамп.

Twitter маркировал этот твит как "спорный".

Напомним, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США, параллельно - на данный момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп пока не признает своего поражения.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020