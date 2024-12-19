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Рада приняла закон о компенсации за имущество, уничтоженное на оккупированных территориях

Рада приняла закон о компенсации за имущество, уничтоженное на оккупированных территориях

Киев  •  УНН

 • 9219 просмотра

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Верховная Рада приняла закон о компенсации за уничтоженное имущество на оккупированных территориях. Владельцы смогут получить возмещение без предоставления фото- и видеодоказательств разрушений, а также отказаться от права собственности в пользу государства.

Верховная Рада приняла в целом законопроект, согласно которому переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории. Об этом сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

#11161 - о порядке компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях. ЗА - 292 в целом

- написал Железняк. 

Согласно законопроекту, граждане могут получить компенсации за уничтоженное или разрушенное имущество, которое находится на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных.

Владелец такого имущества может подать заявление о предоставлении компенсации без предоставления материалов фото- и видеофиксации имущества до/после уничтожения/повреждения.

При этом физический осмотр объектов недвижимого имущества не проводится. Владелец такого имущества имеет право на отказ от права собственности на такое имущество в пользу государства.

Настоящий Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме пункта о подаче заявления субъектом получения компенсации, который вступает в силу со дня его опубликования.

Дополнение

Уже более тысячи граждан подали заявления на получение жилищных сертификатов через портал «Дія». Сервис стал доступным для людей без РНОКПП и через уполномоченных представителей.  

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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