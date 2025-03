Трамп написав про свою перемогу на виборах - Twitter це заперечив

"Я переміг на цих виборах", - написав Трамп 15 годин тому, проте майданчик зазначив, що до того моменту виборча кампанія ще не підійшла до кінця.

Також, 9 годин тому 45-й президент США зазначив що "спостерігачів не допускали до залу для підрахунку голосів".

"Я переміг на виборах, отримав 71 млн голосів. Відбувалися погані речі, які нашим спостерігачам не давали побачити. Мільйони поштових бюлетенів були відправлені людям, які ніколи про це не просили", - повідомив Трамп.

Twitter маркував цей твіт як "спірний".

Нагадаємо, згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ - кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США, паралельно - на даний момент діючий глава Білого дому Дональд Трамп поки не визнає своєї поразки.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020