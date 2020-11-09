Команда Джо Байдена назвала його пріоритети

“З першого дня ми готуємося взяти на себе лідерство, упевнившись, що адміністрація Байдена і Харріс зможе зайнятися вирішенням найнагальніших завдань, з якими ми стикаємося: захистом і збереженням здоров’я нашої нації, оновленням можливостей для досягнення успіху, сприянням расової рівності і боротьбою з кліматичною кризою”, — підкреслюється в заяві.

Тим часом Центр по передачі президентської влади (Center for Presidential Transition, CPT) — позапартійна організація, яка консультує в США нові адміністрації, що приходять до влади, висловилася на підтримку перемоги Байдена на президентських виборах, незважаючи на те, що чинний глава держави Дональд Трамп поки відмовляється визнати результати.

“Ми настійно закликаємо адміністрацію Трампа негайно почати поствиборчий перехідний процес, а команду Байдена — в повній мірі використовувати ресурси, наявні в наявності відповідно до Закону про зміну президента (Presidential Transition Act)”, — написали члени CPT в посланні, опублікованому 8 листопада.

“Ми вітаємо віце-президента Джо Байдена і сенатора Камалу Харріс з їх успішною та історичної кампанією (в боротьбі за. — Ред.) Білий дім”, — йдеться далі в заяві. Його автори зазначають, що політики-демократи завчасно приступили до планування перехідного періоду, набрали дослідну та дисципліновану команду і підготувалися до вирішення тих проблем, з якими Байден зіткнеться 20 січня, коли закінчиться термін повноважень Дональда Трампа і віце-президента Майка Пенса. Представники CPT, до складу якого, зокрема, входить республіканець Джошуа Болтен, глава адміністрації Білого дому під час перебування президентом Джорджа Буша-молодшого, відзначили, що незважаючи на майбутні судові тяжби, результат виборів “досить ясний”, що має покласти початок “перехідного процесу ”.

Тим часом чинний президент Дональд Трамп розмістив пост в Twitter, в якому анонсував своє перше інтерв’ю після оголошення в ЗМІ підсумкових прогнозів по виборам. У шоу ведучого Марка Левіна на каналі Fox News республіканець пообіцяв обговорити те, що він назвав “фальсифікацією бюлетенів, отриманих поштою”. Доказів останнього він, втім, не привів. Тим часом в зазначений ним в Twitter час — 20.00 за східним часом (03.00 9 листопада за часом Києва) — в ефірі цього шоу американський лідер не з’явився. Його команда пізніше заявила, що у нього не заплановано публічних заходів.

Радник передвиборного штабу Дональда Трампа — Джейсон Міллер — спростував повідомлення телеканалу CNN, що зять президента Джаред Кушнер та перша леді США Меланія Трамп нібито порадили главі Білого дому визнати поразку на виборах. Канал також стверджував, що сини президента Дональд-молодший і Ерік в свою чергу нібито закликали батька не здаватися.

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Республіканець раніше свою поразку визнавати не став. У поширеній передвиборчим штабом заяві Трамп виступив з твердженням, що Байден “поспішає помилково видати себе переможцем”.

Раніше стало відомо, що влада Джорджії проведе перерахунок голосів, відданих на президентських виборах в США, де результати кандидата від демократів і чинного президента — республіканця майже зрівнялися. Крім того, представники штабу Трампа заявили, що запросять перерахунок голосів також в штаті Вісконсін. Президент також пообіцяв звернутися до Верховного суду з позовом про шахрайство на виборах, не надавши, однак, доказів останнього. У ряді штатів підрахунок голосів триває, і результати не можна вважати затвердженими, поки про це не оголосить місцева влада. Відбутися це може протягом кількох тижнів після підсумкового дня голосування.

Офіційно переможця виборів оголошують 538 членів колегії вибірників, голосування яких заплановано на 14 грудня. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року, після церемонії інавгурації, яка пройде на на сходах Капітолія у Вашингтоні. В ході всього періоду до зазначеної дати команда Байдена буде визначатися з розподілом посад у майбутній адміністрації.