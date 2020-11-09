Команда Джо Байдена назвала його пріоритети

ukru
14:10 • 1159 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 43431 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 96112 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 101499 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 128662 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 119943 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 121219 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 122858 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106819 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113499 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 118931 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 103524 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 107596 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 71384 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 67729 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 9042 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 24185 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 28093 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 128668 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 103522 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 18181 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 31547 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 101872 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 120601 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 120286 перегляди
Актуальне
Команда Джо Байдена назвала його пріоритети

Команда Джо Байдена назвала його пріоритети

Київ • УНН

 • 21493 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден, який, за даними провідних американських ЗМІ, переміг на виборах, зосередиться на боротьбі з пандемією, расовою дискримінацією та протидію змінам клімату. Про це в Twitter, в неділю, 8 листопада, повідомила команда, відповідальна за передачу президентських повноважень Байдену і Камалі Харріс, яку, за прогнозами ЗМІ, обрали віце-президентом Сполучених Штатів, передає УНН.

“З першого дня ми готуємося взяти на себе лідерство, упевнившись, що адміністрація Байдена і Харріс зможе зайнятися вирішенням найнагальніших завдань, з якими ми стикаємося: захистом і збереженням здоров’я нашої нації, оновленням можливостей для досягнення успіху, сприянням расової рівності і боротьбою з кліматичною кризою”, — підкреслюється в заяві.

Тим часом Центр по передачі президентської влади (Center for Presidential Transition, CPT) — позапартійна організація, яка консультує в США нові адміністрації, що приходять до влади, висловилася на підтримку перемоги Байдена на президентських виборах, незважаючи на те, що чинний глава держави Дональд Трамп поки відмовляється визнати результати.

“Ми настійно закликаємо адміністрацію Трампа негайно почати поствиборчий перехідний процес, а команду Байдена — в повній мірі використовувати ресурси, наявні в наявності відповідно до Закону про зміну президента (Presidential Transition Act)”, — написали члени CPT в посланні, опублікованому 8 листопада.

“Ми вітаємо віце-президента Джо Байдена і сенатора Камалу Харріс з їх успішною та історичної кампанією (в боротьбі за. — Ред.) Білий дім”, — йдеться далі в заяві. Його автори зазначають, що політики-демократи завчасно приступили до планування перехідного періоду, набрали дослідну та дисципліновану команду і підготувалися до вирішення тих проблем, з якими Байден зіткнеться 20 січня, коли закінчиться термін повноважень Дональда Трампа і віце-президента Майка Пенса. Представники CPT, до складу якого, зокрема, входить республіканець Джошуа Болтен, глава адміністрації Білого дому під час перебування президентом Джорджа Буша-молодшого, відзначили, що незважаючи на майбутні судові тяжби, результат виборів “досить ясний”, що має покласти початок “перехідного процесу ”.

Тим часом чинний президент Дональд Трамп розмістив пост в Twitter, в якому анонсував своє перше інтерв’ю після оголошення в ЗМІ підсумкових прогнозів по виборам. У шоу ведучого Марка Левіна на каналі Fox News республіканець пообіцяв обговорити те, що він назвав “фальсифікацією бюлетенів, отриманих поштою”. Доказів останнього він, втім, не привів. Тим часом в зазначений ним в Twitter час — 20.00 за східним часом (03.00 9 листопада за часом Києва) — в ефірі цього шоу американський лідер не з’явився. Його команда пізніше заявила, що у нього не заплановано публічних заходів.

Радник передвиборного штабу Дональда Трампа — Джейсон Міллер — спростував повідомлення телеканалу CNN, що зять президента Джаред Кушнер та перша леді США Меланія Трамп нібито порадили главі Білого дому визнати поразку на виборах. Канал також стверджував, що сини президента Дональд-молодший і Ерік в свою чергу нібито закликали батька не здаватися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меланія Трамп планує подати на розлучення — ЗМІ

Республіканець раніше свою поразку визнавати не став. У поширеній передвиборчим штабом заяві Трамп виступив з твердженням, що Байден “поспішає помилково видати себе переможцем”.

Раніше стало відомо, що влада Джорджії проведе перерахунок голосів, відданих на президентських виборах в США, де результати кандидата від демократів і чинного президента — республіканця майже зрівнялися. Крім того, представники штабу Трампа заявили, що запросять перерахунок голосів також в штаті Вісконсін. Президент також пообіцяв звернутися до Верховного суду з позовом про шахрайство на виборах, не надавши, однак, доказів останнього. У ряді штатів підрахунок голосів триває, і результати не можна вважати затвердженими, поки про це не оголосить місцева влада. Відбутися це може протягом кількох тижнів після підсумкового дня голосування.

Офіційно переможця виборів оголошують 538 членів колегії вибірників, голосування яких заплановано на 14 грудня. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року, після церемонії інавгурації, яка пройде на на сходах Капітолія у Вашингтоні. В ході всього періоду до зазначеної дати команда Байдена буде визначатися з розподілом посад у майбутній адміністрації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92