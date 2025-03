Президентські вибори у США: Байден переміг, Трамп не визнає поразку - ситуація наразі

Джо Байден переміг на виборах президента США, оголосили телеканали CNN і ABC News, грунтуючись на даних підрахунку бюлетенів і своїх експертних оцінках. Байден, вважає CNN, переміг в Пенсільванії і набрав в цілому 273 голоси вибірників при необхідних 270 голосах. Аналітики ABC News також впевнені, що в Пенсільванії більшість виборців проголосували за Байдена.

Перемога в Пенсільванії дає кандидату в президенти 20 голосів вибірників. До того, як став зрозумілий результат голосування в цьому штаті, у Байдена було 253 голоси вибірників. Оцінку в 273 виборщики дає і телеканал NBC News.

Показник в 279 вибірників на даний момент фіксує видання The New York Times. Телеканал Fox News передає дані про голоси 290 вибірників за Байдена.

Чинний президент США Дональд Трамп поки відмовився визнавати поразку після того, як найбільші американські ЗМІ оголосили, що вибори виграв Джо Байден. “Ці вибори ще далекі від завершення”, — йдеться в заяві Трампа.

Починаючи з понеділка, пообіцяв Трамп, його штаб звернеться в суди, “щоб забезпечити повне дотримання виборчого законодавства та законного переможця”. “Я не буду спокійний, поки американський народ не отримає чесний підрахунок голосів, якого він заслуговує і якого вимагає демократія”.

Джо Байден, в свою чергу, написав в Twitter, що для нього велика честь бути обраним на посаду президента. “На нас чекає важка робота, але я обіцяю вам — я буду президентом для всіх американців, незалежно від того, голосували ви за мене чи ні”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Кандидатка у віце-президенти США від демократів Камала Харріс зателефонувала Джозефу Байдену, щоб повідомити йому про їхню перемогу на виборах. Вона опублікувала даний запис в суботу в Twitter. “Ми зробили це, ми зробили це, Джо. Ти будеш новим президентом Сполучених Штатів”, — говорить вона на відео.

We did it, @JoeBiden . pic.twitter.com/oCgeylsjB4

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Журналіст Луї Ферре-Садурні опублікувало відео, на якому жителі Нью-Йорка святкують перемогу Байдена в районі Атлантік-авеню.

Atlantic Avenue, Brooklyn, New York pic.twitter.com/LS19eyrp2d

— Luis Ferré-Sadurní (@luisferre) November 7, 2020

Колишня держсекретар США, колишня кандидатка в президенти і суперниця Трампа в 2016 році Хілларі Клінтон назвала перемогу Джо Байдена і Камали Харріс на виборах в США новою сторінкою для Америки. “Виборці висловилися, і вони вибрали нашими наступними президентом і віце-президентом Джо Байдена і Камалу Харріс. Це історична пара кандидатів, відмова від Трампа і нова сторінка для Америки. Спасибі всім, хто допоміг цьому здійснитися”, — написала Клінтон в Twitter.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It’s a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020

Президент Франції Емманюель Макрон також привітав в суботу Джозефа Байдена з обранням на пост президента США. Заява Макрона розміщена на його сторінці в Twitter .

Лідери Єврокомісії (ЄК), Європарламенту (ЄП) та Євроради — Урсула фон дер Ляйен, Давід Сассолі і Шарль Мішель — привітали в суботу кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена з перемогою на президентських виборах в США.

“Наші найкращі побажання наступному президентові США Джозефу Байдену і віце-президенту Камалі Харріс. Світу потрібні міцні відносини між Європою та США, особливо в ці важкі часи. Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з боротьби з COVID-19, зміни клімату та вирішення проблеми зростаючої нерівності”, — написав Сассолі в Twitter.

“Сердечно вітаю вас, Джозеф Байден і Камала Харріс, з перемогою на президентських виборах в США. ЄС і США — друзі і союзники, наші громадяни мають найглибші зв’язку. Я з нетерпінням чекаю можливості попрацювати з обраним президентом Байденом”, — заявила в свою чергу фон дер Ляйен.

“Вітаємо Джозефа Байдена і Камалу Харріс. ЄС готовий брати участь в сильному трансатлантичному партнерстві. COVID-19, багатосторонність, зміна клімату і міжнародна торгівля — ось деякі з проблем, які Європа хоче вирішувати разом”, — зазначив Мішель.

Обама, в адміністрації якого Байден був віце-президентом, зазначив: “Коли підрахують усі голоси, обраний президент Байден і обраний віце-президент (Камала) Харріс здобудуть рішучу перемогу історичного масштабу”. “Нам пощастило, що у Джо є все, що потрібно, щоб бути президентом, і він вже веде себе відповідним чином”, — додав Обама.

Білл Клінтон підкреслив: “Тепер у нас є обрані президент і віце-президент, які будуть служити всім нам і об’єднають нас. Вітаємо Джо Байдена і Камалу Харріс із знаменною перемогою”. Картер констатував: “Ми пишаємося їх успішною передвиборчою кампанією і з нетерпінням чекаємо позитивних змін, які вони привнесуть”.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували привітання. “З вашим президентством пов’язані надії безлічі людей далеко за межами вашої країни, в тому числі в Німеччині”, — йдеться в заяві Штайнмайера.

“Рада майбутньому співробітництву з президентом Байденом”, — наводяться слова Меркель в Twitter її прес-секратаря Штеффена Зайберта. “Наша трансатлантична дружба незамінна, якщо ми хочемо впоратися з викликами сьогодення”, — сказала Меркель.

Kanzlerin #Merkel gratuliert @JoeBiden und @KamalaHarris . pic.twitter.com/4OL0mjbNyG

— Steffen Seibert (@RegSprecher) November 7, 2020