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Президентские выборы в США: Байден победил, Трамп не признает поражение - ситуация на данный момент

Киев  •  УНН

 • 28326 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США, параллельно — на данный момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признает поражение. УНН собрал всю последнюю информацию к этому часу.

Джо Байден победил на выборах президента США, объявили телеканалы CNN и ABC News, основываясь на данных подсчета бюллетеней и своих экспертных оценках. Байден, считает CNN, победил в Пенсильвании и набрал в общей сложности 273 голоса выборщиков при необходимых 270 голосах. Аналитики ABC News также уверены, что в Пенсильвании большинство избирателей проголосовали за Байдена.

Победа в Пенсильвании дает кандидату в президенты 20 голосов выборщиков. До того, как стал понятен результат голосования в этом штате, у Байдена было 253 голоса выборщиков. Оценку в 273 выборщика дает и телеканал NBC News.

Показатель в 279 выборщиков на данный момент фиксирует издание The New York Times. Телеканал Fox News передает данные о голосах 290 выборщиков за Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп пока отказался признавать поражение после того, как крупнейшие американские СМИ объявили, что выборы выиграл Джо Байден. “Эти выборы еще далеки от завершения”, — говорится в заявлении Трампа.

Начиная с понедельника, пообещал Трамп, его штаб обратится в суды, “чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя”. “Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия”.

Джо Байден, в свою очередь, написал в Twitter, что для него большая честь быть избранным на пост президента. “Нам предстоит тяжелая работа, но я обещаю вам — я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Кандидатка в вице-президенты США от демократов Камала Харрис позвонила Джозефу Байдену, чтобы сообщить ему об их победе на выборах. Она опубликовала данную запись в субботу в Twitter. “Мы сделали это, мы сделали это, Джо. Ты будешь новым президентом Соединенных Штатов”, — говорит она на видео.

We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Журналист Луи Ферре-Садурни опубликувал видео, на котором жители Нью-Йорка празднуют победу Байдена в районе Атлантик-авеню.

Atlantic Avenue, Brooklyn, New York pic.twitter.com/LS19eyrp2d

— Luis Ferré-Sadurní (@luisferre) November 7, 2020

Бывшая госсекретарь США, бывшая кандидатка в президенты и соперница Трампа в 2016 году Хиллари Клинтон назвала победу Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах в США новой страницей для Америки. “Избиратели высказались, и они выбрали нашими следующими президентом и вице-президентом Джо Байдена и Камалу Харрис. Это историческая пара кандидатов, отказ от Трампа и новая страница для Америки. Спасибо всем, кто помог этому осуществиться”, — написала Клинтон в Twitter.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.

It’s a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.

Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020

Президент Франции Эмманюэль Макрон также поздравил в субботу Джозефа Байдена с избранием на пост президента США. Заявление Макрона размещено на его странице в Twitter.

Лидеры Еврокомиссии (ЕК), Европарламента (ЕП) и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель — поздравили в субботу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США.

“Наши наилучшие пожелания следующему президенту США Джозефу Байдену и вице-президенту Камале Харрис. Миру нужны прочные отношения между Европой и США, особенно в эти трудные времена. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы по борьбе с COVID-19, изменению климата и решению проблемы растущего неравенства”, — написал Сассоли в Twitter.

“Сердечно поздравляю вас, Джозеф Байден и Камала Харрис, с победой на президентских выборах в США. ЕС и США — друзья и союзники, наши граждане имеют самые глубокие связи. Я с нетерпением жду возможности поработать с избранным президентом Байденом”, — заявила в свою очередь фон дер Ляйен.

“Поздравляем Джозефа Байдена и Камалу Харрис. ЕС готов участвовать в сильном трансатлантическом партнерстве. COVID-19, многосторонность, изменение климата и международная торговля — вот некоторые из проблем, которые Европа хочет решать вместе”, — отметил Мишель.

Обама, в администрации которого Байден был вице-президентом, отметил: “Когда подсчитают все голоса, избранный президент Байден и избранный вице-президент (Камала) Харрис одержат решительную победу исторического масштаба”. “Нам повезло, что у Джо есть все, что нужно, чтобы быть президентом, и он уже ведет себя соответствующим образом”, — добавил Обама.

Билл Клинтон подчеркнул: “Теперь у нас есть избранные президент и вице-президент, которые будут служить всем нам и объединят нас. Поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис со знаменательной победой”. Картер констатировал: “Мы гордимся их успешной предвыборной кампанией и с нетерпением ждем позитивных изменений, которые они привнесут”.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали поздравление. “С вашим президентством связаны надежды множества людей далеко за пределами вашей страны, в том числе в Германии”, — говорится в заявлении Штайнмайера.

“Рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом”, — приводятся слова Меркель в Twitter ее пресс-секратаря Штеффена Зайберта. “Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы хотим справиться с вызовами нынешнего времени”, — сказала Меркель.

Kanzlerin #Merkel gratuliert @JoeBiden und @KamalaHarris. pic.twitter.com/4OL0mjbNyG

— Steffen Seibert (@RegSprecher) November 7, 2020

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