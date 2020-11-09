Команда Джо Байдена назвала его приоритеты

“С первого дня мы готовимся взять на себя лидерство, убедившись, что администрация Байдена и Харрис сможет заняться решением насущных задач, с которыми мы сталкиваемся: защитой и сохранением здоровья нашей нации, обновлением возможностей для достижения успеха, содействием расового равенства и борьбой с климатическим кризисом”, — подчеркивается в заявлении.

Между тем Центр по передаче президентской власти (Center for Presidential Transition, CPT) — беспартийная организация, которая консультирует в США новые администрации, которые приходят к власти, высказалась в поддержку победы Байдена на президентских выборах, несмотря на то, что действующий глава государства Дональд Трамп пока отказывается признать результаты.

“Мы настоятельно призываем администрацию Трампа немедленно начать поствыборный переходный процесс, а команду Байдена — в полной мере использовать ресурсы, имеющиеся в наличии в соответствии с Законом об изменении президента (Presidential Transition Act)”, — написали члены CPT в послании, опубликованном 8 ноября.

“Мы приветствуем вице-президента Джо Байдена и сенатора Камалу Харрис с их успешной и исторической кампанией (в борьбе за. — ред.) Белый дом”, — говорится далее в заявлении. Его авторы отмечают, что политики-демократы заблаговременно приступили к планированию переходного периода, набрали исследовательскую и дисциплинированную команду и подготовились к решению тех проблем, с которыми Байден столкнется 20 января, когда закончится срок полномочий Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Представители CPT, в состав которого, в частности, входит республиканец Джошуа Болтен, глава администрации Белого дома во время президента Джорджа Буша-младшего, отметили, что несмотря на предстоящие судебные тяжбы, результат выборов “достаточно ясный”, что положить начало “переходного процесса”.

Между тем действующий президент Дональд Трамп разместил пост в Twitter, в котором анонсировал свое первое интервью после объявления в СМИ итоговых прогнозов по выборам. В шоу ведущего Марка Левина на канале Fox News республиканец пообещал обсудить то, что он назвал “фальсификацией бюллетеней, полученных по почте”. Доказательств последнего он, впрочем, не привел. Между тем в указанный им в Twitter время — 20.00 по восточному времени (03.00 9 ноября по времени Киева) — в эфире этого шоу американский лидер не появился. Его команда позже заявила, что у него не запланировано публичных мероприятий.

Советник предвыборного штаба Дональда Трампа — Джейсон Миллер — опроверг сообщение телеканала CNN, что зять президента Джаред Кушнер и первая леди США Мелания Трамп якобы посоветовали главе Белого дома признать поражение на выборах. Канал также утверждал, что сыновья президента Дональд-младший и Эрик в свою очередь якобы призвали отца не сдаваться.

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Республиканец ранее свое поражение признавать не стал. В распространенном предвыборным штабом заявлении Трамп выступил с утверждением, что Байден “спешит ошибочно выдать себя победителем”.

Ранее стало известно, что власти Джорджии проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США, где результаты кандидата от демократов и действующего президента — республиканца почти сравнялись. Кроме того, представители штаба Трампа заявили, что запросят пересчет голосов также в штате Висконсин. Президент также пообещал обратиться в Верховный суд с иском о мошенничестве на выборах, не предоставив, однако, доказательств последнего. В ряде штатов подсчет голосов продолжается, и результаты нельзя считать утвержденными, пока об этом не объявит местные власти. Произойти это может в течение нескольких недель после итогового дня голосования.

Официально победителя выборов объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосования которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет на ступенях Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением должностей в будущей администрации.