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Меланія Трамп планує подати на розлучення - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія має намір розлучитися з чоловіком після його поразки на виборах глави держави. Про це повідомив британський таблоїд Daily Mail з посиланням на експомічника президента і ексдиректора з комунікацій в управлінні зі зв’язків з громадськістю при Білому домі Омаросу Маніголт, передає УНН.

“Меланія рахує кожну хвилину до того моменту, як Трамп покине свій пост, а вона зможе розлучитися”, — заявила вона.

Колишній старший радник першої леді Стефані Волкофф також стверджувала, що Меланія Трамп переїхала до Вашингтона з Нью-Йорка лише через п’ять місяців після інавгурації чоловіка, так як вона вела переговори про те, щоб 14-річний Беррон, що народився в їх шлюбі, отримає частку в спадщині. Волкофф додала, що в Білому домі у подружжя були окремі спальні.

Видання нагадало, що на публіці Меланія Трамп розповідає про “відмінні відносини” з президентом. Однак адвокат Крістін Превіт припустила, що між подружжям складено шлюбний контракт, схожий з угодою Трампа з його другою дружиною — Марлой Мейплз, яка не може критикувати колишнього чоловіка.

Вибори президента США відбулися 3 листопада. Підрахунок голосів ще триває, але провідні американські ЗМІ попередньо повідомили про перемогу Джо Байдена, який, за різними підрахунками, набирає від 279 до 290 голосів вибірників. Трамп відмовився визнати поразку. Його штаб заявив про порушення під час підрахунку голосів і має намір оскаржити в суді результати виборів.

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