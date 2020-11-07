Президентські вибори у США: Байден перемагає

Джо Байден переміг на виборах президента США, оголосили телеканали CNN і ABC News, грунтуючись на даних підрахунку бюлетенів і своїх експертних оцінках.

Байден, вважає CNN, переміг в Пенсільванії і Неваді і набрав в цілому 273 голоси вибірників при необхідних 270 голосах. Аналогічні дані по найбільш консервативною оцінкою дає і видання The New York Times.

Аналітики ABC News також впевнені, що в Пенсільванії і Неваді більшість виборців проголосували за Байдена. Такі ж дані повідомляє телеканал Fox News.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Основними суперниками були діючий президент, республіканець Дональд Трамп і колишній віце-президент, демократ Джо Байден. Через те, що багато американців в умовах пандемії коронавірусу голосували поштою, підведення підсумків виборів затяглося. У деяких штатах, за станом на вечір 7 листопада, підрахунок голосів не завершений.