Президентські вибори у США: Байден перемагає

ukru
14:10 • 16873 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 58706 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 101461 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 103990 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 132688 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 120979 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 121994 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123007 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106929 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113555 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 107501 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 110095 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 56292 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 79897 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 76286 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 24019 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 35640 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 38062 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 132688 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 107501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 24202 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 35854 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 102670 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121329 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 120973 перегляди
Актуальне
Президентські вибори у США: Байден перемагає

Президентські вибори у США: Байден перемагає

Київ • УНН

 • 25685 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Джо Байден переміг на виборах президента США оголосили телеканали CNN і ABC News, грунтуючись на даних підрахунку бюлетенів і своїх експертних оцінках, пише УНН з посиланням на ряд американських ЗМІ.

Джо Байден переміг на виборах президента США, оголосили телеканали CNN і ABC News, грунтуючись на даних підрахунку бюлетенів і своїх експертних оцінках.

Байден, вважає CNN, переміг в Пенсільванії і Неваді і набрав в цілому 273 голоси вибірників при необхідних 270 голосах. Аналогічні дані по найбільш консервативною оцінкою дає і видання The New York Times.

Аналітики ABC News також впевнені, що в Пенсільванії і Неваді більшість виборців проголосували за Байдена. Такі ж дані повідомляє телеканал Fox News.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Основними суперниками були діючий президент, республіканець Дональд Трамп і колишній віце-президент, демократ Джо Байден. Через те, що багато американців в умовах пандемії коронавірусу голосували поштою, підведення підсумків виборів затяглося. У деяких штатах, за станом на вечір 7 листопада, підрахунок голосів не завершений.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92