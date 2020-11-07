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Президентские выборы в США: Байден побеждает

Президентские выборы в США: Байден побеждает

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Джо Байден победил на выборах президента США объявили телеканалы CNN и ABC News, основываясь на данных подсчета бюллетеней и своих экспертных оценках, пишет УНН со ссылкой на ряд американских СМИ.

Джо Байден победил на выборах президента США, объявили телеканалы CNN и ABC News, основываясь на данных подсчета бюллетеней и своих экспертных оценках.

Байден, считает CNN, победил в Пенсильвании и Неваде и набрал в общей сложности 273 голоса выборщиков при необходимых 270 голосах. Аналогичные данные по наиболее консервативной оценке дает и издание The New York Times.

Аналитики ABC News также уверены, что в Пенсильвании и Неваде большинство избирателей проголосовали за Байдена. Такие же данные сообщает телеканал Fox News.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Основными соперниками были действующий президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден. Из-за того, что многие американцы в условиях пандемии коронавируса голосовали по почте, подведение итогов выборов затянулось. В некоторых штатах, по состоянию на вечер 7 ноября, подсчет голосов не завершен.

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