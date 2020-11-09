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Мелания Трамп планирует подать на развод - СМИ

Мелания Трамп планирует подать на развод - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Жена действующего президента США Дональда Трампа Мелания намерена развестись с мужем после его поражения на выборах главы государства. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail со ссылкой на экс-помощника президента и экс-директора по коммуникациям в управлении по связям с общественностью при Белом доме Омаросу Маниголт, передает УНН.

“Мелания считает каждую минуту до того момента, как Трамп покинет свой пост, а она сможет расстаться”, — заявила она.

Бывший старший советник первой леди Стефани Волкофф также утверждала, что Мелания Трамп переехала в Вашингтон из Нью-Йорка только через пять месяцев после инаугурации мужа, так как она вела переговоры о том, чтобы 14-летний Бэррон, родившийся в их браке, получит долю в наследстве. Волкофф добавила, что в Белом доме у супругов были отдельные спальни.

Издание напомнило, что на публике Мелания Трамп рассказывает про “отличные отношения” с президентом. Однако адвокат Кристин Превит предположила, что между супругами составлен брачный контракт, схожий с соглашением Трампа с его второй женой — Марлой Мейплз, которая не может критиковать бывшего мужа.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов еще продолжается, но ведущие американские СМИ предварительно сообщили о победе Джо Байдена, который, по разным подсчетам, набирает от 279 до 290 голосов выборщиков. Трамп отказался признать поражение. Его штаб заявил о нарушениях при подсчете голосов и намерен обжаловать в суде результаты выборов.

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