Fox: Трамп визнає поразку на виборах, якщо судові позови не дадуть результатів

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Чинний президент США Дональд Трамп погодиться визнати поразку на виборах в країні лише в тому випадку, якщо розпочаті судові розгляди, що стосуються голосування, не дадуть бажаних для республіканця результатів. Про це повідомив в суботу телеканал Fox News, передає УНН.

Як зазначив в ефірі журналіст Джон Робертс, американський лідер готовий поступитися, якщо стане зрозуміло, що “за підсумками судових розглядів немає можливості для його перемоги” на виборах. Газета The New York Times повідомила з посиланням на помічників Трампа, що він не збирається визнавати перемогу демократа Джозефа Байдена на виборах найближчим часом.

Нагадаємо, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у США: оточення Трампа радить йому готуватися до поразки — WP

Байден вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпу Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Окрім президентів, Байдена вже встигли привітати з перемогою лідери ЄС: Єврокомісії, Європарламенту та Євроради — Урсула фон дер Ляйен, Давід Сассолі і Шарль Мішель та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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