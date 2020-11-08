Fox: Трамп визнає поразку на виборах, якщо судові позови не дадуть результатів

Нагадаємо, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”.

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Байден вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпу Абдель Фаттах Ас-Сісі.



Окрім президентів, Байдена вже встигли привітати з перемогою лідери ЄС: Єврокомісії, Європарламенту та Євроради — Урсула фон дер Ляйен, Давід Сассолі і Шарль Мішель та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.