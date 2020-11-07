Вибори у США: оточення Трампа радить йому готуватися до поразки - WP

За даними газети, в останні два дні радники Трампа обговорюють з ним можливість поразки на виборах і його дії в такій ситуації. Як стверджує видання, Трамп, в разі програшу, швидше за все, не визнаватиме його в традиційному форматі. Один із співробітників передвиборної кампанії президента заявив газеті, що підготовка такої промови не обговорювалася. “Якщо він програє, додали ці люди (джерела газети), вони очікують того, що Трамп продовжить безпідставно стверджувати, як він уже робить протягом декількох днів, що перемога на виборах була вкрадена”, — пише видання.

За інформацією The Washington Post, оточення Трампа зараз розділено на два табори. Члени сім’ї Трампа, що входять в один з них, вважають, що він все ще може виграти, і йому необхідно продовжувати домагатися перемоги. Інша, більш численна група радників і членів республіканської партії, переконана, що вибори програні.

Голосування в США відбулося 3 листопада, проте результати ще не визначені. Трамп і його штаб вважають, що підрахунок голосів йшов з порушеннями, і вимагають перерахунку в деяких штатах — Джорджії, Мічигані і Пенсільванії. Суди в Джорджії та Мічигані відхилили позови штабу Трампа. У Пенсільванії суд постановив вилучити із загального числа бюлетені, які прийшли на виборчі дільниці вже після їх закриття.

Трамп раніше сказав, що вважає неправомірними заяви Байдена про перемогу до того, як закінчиться судовий розгляд. Він допустив також, що в ході розгляду справ в судах розподіл голосів може помінятися.