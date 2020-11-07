Трамп назвав неправомірними заяви Байдена про перемогу до рішення суду

“Джо Байден не повинен неправомірно претендувати на офіс президента. Я можу робити такі ж заяви. Судові розгляди тільки починаються”, — написав Трамп.

В окремому дописі президент написав, що помітно обганяв Байдена в день виборів ввечері, проте потім, через декілька днів, ця перевага “чарівним чином зникла”. “Можливо відрив буде відновлений під час судового розгляду”, — заявив Трамп.

Байден заявив про свою перемогу на виборах президента 4 листопада у час звернення до нації. Тоді колишній віце-президент пояснив свою впевненість тим, що, за його словами, виграє в ряді ключових штатів, зокрема, в Арізоні і Пенсільванії.

На наступний день під час звернення кандидат від демократів не став прямо заявляти про свою перемогу. “Я тут не для того, щоб оголошувати, що ми виграли. Але хочу повідомити: ми вважаємо, що після завершення підрахунку голосів ми будемо переможцями”, — сказав він.

При цьому сам Трамп теж заявляв про неминучість своєї перемоги. “Феноменальні результати. Це перемога. Ми виграли ті штати, в яких і не очікували перемоги”, — сказав він під час виступу після голосування.

За останні дні Байден скоротив розрив, а потім вирвався вперед в декількох ключових штатах. З тих ключових штатів, де переможець ще не визначився, він випереджає чинного президента в Неваді, Арізоні, Пенсільванії і Джорджії.

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Президент Трамп і його штаб вважають, що підрахунок голосів йшов з порушеннями. Зокрема в штабі заявляли, що спостерігачам від Республіканської партії не надали достатній доступ до столів, де рахують бюлетені.

Трамп і його команда намагалися через суд призупинити підрахунок голосів. Зокрема, вони зажадали вжити таких заходів в Джорджії, Мічигані і Пенсільванії.

Суди в Джорджії та Мічигані відхилили позови штабу Трампа. Однак спостерігачам дозволили підійти ближче до столів для підрахунку голосів.

За даними Associated Press, станом на 4:40 (київський час) 7 листопада, Байден заручився підтримкою 50,6% тих, хто голосував громадян, Трамп — 47,7%. У колишнього віце-президента поки 264 голоси вибірників, у чинного глави держави — 213.